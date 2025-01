Il Ravenna allunga la coperta anche in porta

Da ieri il Ravenna ha ufficialmente anche il terzo portiere. Il club di via della Lirica ha infatti comunicato di avere raggiunto l’accordo per il tesseramento con Enrico De Gori, che si stava allenando a Glorie già da diverse settimane da ‘svincolato’, e che si unirà alla squadra giallorossa fino al termine della stagione in corso. L’intenzione dello staff dirigenziale e tecnico è quella di avere le spalle coperte in caso di emergenza (la gerarchia resta Fresia titolare e Galassi vice), tenuto conto del fatto che il Ravenna è impegnato sul doppio fronte campionato-Coppa Italia, e che entrambi sono un obiettivo da perseguire. Nonostante fosse svincolato, le referenze del neo acquisto giallorosso sono ottime per la categoria.

Nato a Cesena nel 2001, De Gori è un portiere che, benché giovane, ha già alle spalle 4 stagioni in serie D, dove ha dimostrato il proprio valore tra i pali del Forlì dove ha collezionato complessivamente 84 gettoni di presenza e dove ha accumulato una significativa esperienza. De Gori, che nel roster di mister Marchionni indosserà la maglia n.1, è reduce da una stagione da titolare al Medicina Fossatone nel campionato di Eccellenza. De Gori è dunque il 4° arrivo in casa ravennate dopo il mercato estivo.

Il primo ad implementare la rosa era stato il difensore ghanese Frank Amoabeng, classe 2001, giunto il 19 novembre dal Gozzano. Il 13 dicembre il Ravenna aveva annunciato l’arrivo di Marco Mereghetti, difensore classe 2006, arrivato dal San Marino, ma subito messo ko da un infortunio muscolare. L’altro ieri invece è stata la volta Carlo Ilari, mezzala classe 2001, prelevato in prestito dal Lecco dopo il ‘gran rifiuto’ di Gerbaudo, che ha preferito restare alla Nocerina in serie D. La formula del prestito per l’arrivo di Ilari è solo un escamotage per aggirare i regolamenti che normano i trasferimenti dai professionisti ai dilettanti, e renderlo immediatamente disponibile per la gara di domenica contro la Sammaurese. Fosse giunto a titolo definitivo infatti, avrebbe dovuto aspettare la scadenza del 30° giorno dall’ultima partita disputata fra i professionisti. Ilari – sceso fra i dilettanti per la prima volta in carriera dopo 16 anni fra i professionisti, di cui 13 consecutivi in serie C – ha infatti trovato un accordo pluriennale col Ravenna.

A questo punto, in attesa del tesseramento di Abdel Zagré, attaccante 2004 del Burkina Faso, che attende solo la documentazione per essere ufficializzato, il mercato del Ravenna potrebbe essere anche chiuso. Il ds Mandorlini è tuttavia all’erta nel caso in cui dovesse manifestarsi l’opportunità di un ulteriore rinforzo di qualità (in una rosa già peraltro molto affollata) o nell’ipotesi di una partenza da surrogare.