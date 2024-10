Il Ravenna deve ritrovare la strada perduta: "Dura con l’Imolese: gioca senza pressioni"

Non c’è alternativa. Il Ravenna deve fornire una prestazione all’altezza oggi (si gioca alle 15) al "Galli" e affrontare l’Imolese col piglio giusto per rimettersi in carreggiata, rimediando ad un inizio di stagione inaspettatamente difficile. E anche il tecnico Mauro Antonioli si gioca la possibilità di proseguire la sua annata a Ravenna: curiosamente proprio a Imola dove iniziò la rimonta che portò lui e il suo Ravenna poi in serie C.

"Chiaramente per noi è stata una settimana particolare – dice l’allenatore – una settimana che non ci era mai capitato di affrontare in questa stagione: c’era tanta delusione sia per il risultato, sia per la prestazione. Anche per capire i motivi di una bruttissima partita, visto che i ragazzi si allenano bene, c’è un clima sereno tra di loro non ci sono problemi particolari. Abbiamo cercato di compattarci e di alzare ulteriormente il livello degli allenamenti: da questo punto di vista la squadra ha risposto bene ma con l’Imolese deve parlare il campo. Dobbiamo presentarci da squadra che sa quello che vuole, unita e compatta sia in fase di possesso che di non possesso". Imolese, squadra interessante che sta facendo molto bene, sconfitta solo dalla capolista Tau e di un soffio. "È una squadra come il Sasso Marconi di domenica scorsa: non hanno pressioni e hanno tanti giovani con voglia di correre e di farsi notare".

Ancora: "È sicuramente una partita difficile e complicata però noi dobbiamo veramente pensare a noi stessi più che all’avversario da rispettare e a cui facciamo i complimenti perché sta facendo un ottimo campionato. Dobbiamo ritrovare le nostre certezze, le cose sulle quali abbiamo lavorato in estate: questa squadra ha dimostrato di saper fare e poter fare determinate cose e le deve fare perché è comunque una squadra importate. Soprattutto dobbiamo tirar fuori l’aspetto caratteriale, la corsa, la voglia di arrivare primi sul pallone che sono cose fondamentali in questa categoria".

Ugo Bentivogli