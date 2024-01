Il Ravenna non è mai sazio: "Potevamo fare più gol"

Il Ravenna ha rispettato consegne e pronostici. Il 3-0 corsaro di domenica a Pistoia ha consentito ai giallorossi di mantenere intatti vetta e margine su Victor San Marino (+3), Corticella e Forlì (+5). Il pareggio del Lentigione e il ko del Carpi a Prato (prossimo avversario del Ravenna), hanno invece permesso di allungare sulle ultime della zona playoff. Il 2° gol di Diallo (3 partite 2 gol) e la doppietta di Sabbatani (7 reti in totale da inizio stagione), sono il sigillo ad un match che il Ravenna ha avuto il merito di gestire in maniera concreta. Quella del ‘Melani’ è stata una gara difficile da preparare visti i volti nuovi nella Pistoiese. Il Ravenna però ha saputo interpretare nel migliore dei modi la sfida, non rischiando praticamente nulla. Matteo Alluci, ‘rifinitore per un giorno’, è stato fra i protagonisti: "La prestazione è stata abbastanza buona. Potevamo creare di più e cercare più volte di andare al tiro. In certi frangenti siamo stati troppo frenetici, soprattutto nel primo tempo. Dopo il vantaggio invece, abbiamo cercato di mantenere la calma, senza farci prendere dalla frenesia, conservando il pallino del gioco".

Pur con caratteristiche diverse da quelle di Nappello (ancora fermo ai box), Alluci è stato schierato nella posizione di rifinitore, prendendo in mano le redini del gioco giallorosso e coordinando le geometrie offensive della squadra: "Per quanto mi riguarda, la partita è stata buona; tento sempre di fare il possibile per la squadra, nonostante il ruolo non sia il mio. Cerco di rispettare le consegne e di fare ciò che il mister chiede. D’altronde sono a disposizione della squadra, a prescindere da ruolo e posizione". Nei commenti post partita, mister Gadda ha definito la prestazione del Ravenna, non la migliore da inizio stagione. È probabile che la squadra giallorossa si sia fatta influenzare dalla situazione particolare in cui versa la Pistoiese, ma anche dall’espulsione di Kamana dopo appena 8’ per fallo su Diallo. Nonostante tutto sono arrivati 3 punti, netti e meritati. "Effettivamente, la partita non è stata delle migliori. Di certo, avremmo potuto creare un maggior numero di azioni da gol, magari puntando su un possesso palla più evidente. Nello specifico siamo stati un po’ troppo frettolosi nel voler fare le cose. Ci siamo fatti invogliare troppo quando dovevamo solo tenere il pallino del gioco, muovere la palla veloce e creare il più possibile. Tuttavia, il nostro è un gruppo coeso e forte; siamo tutti uniti per cercare di portare a casa sempre più punti possibili, e lo abbiamo dimostrato". Ora, coi rientri di Sare e Varriale da squalifica, il Ravenna si prepara alla sfida casalinga di domenica, alle 14.30, al Benelli, contro il Prato: "Il Prato è una grande squadra con tanti giocatori forti. Sarà sicuramente una bella battaglia". (in alto il gol di Diallo e a lato Campagna a contrasto)