Il Ravenna per gli alluvionati. All’asta le maglie da gioco

"Il nostro obiettivo è fare la differenza, non solo sul campo, ma anche nella vita delle persone". Il presidente Ignazio Cipriani ha mostrato particolare sensibilità verso il proprio territorio. Domani pomeriggio, alle 14.30, al Benelli, per l’ultima gara del girone di andata e del 2024 contro il Progresso, i giocatori del Ravenna scenderanno infatti in campo con la divisa ‘limited edition’ di Babbo Natale, che sarà poi messa all’asta. Si tratta di una iniziativa che va oltre il semplice gesto creativo. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Traversara in Fiore, impegnata a sostenere le famiglie colpite dalle alluvioni che hanno duramente interessato il territorio romagnolo. "Questa iniziativa – ha aggiunto il n.1 giallorosso – rappresenta per le famiglie l’opportunità di vivere la magia del Natale, unita alla forza della solidarietà. Vogliamo dimostrare che il calcio può diventare un veicolo di speranza, generosità e gioia. Credo fermamente che lo sport sia un potente strumento per sostenere chi è in difficoltà e promuovere il bene comune". Quella delle maglie messe all’asta per beneficenza, non sarà una iniziativa a spot. Il club giallorosso ha fatto sapere infatti che, sotto la guida del nuovo proprietario Ignazio Cipriani, affiancato dal socio Niccolò Maisto, vorrà diventare un punto di riferimento per iniziative benefiche di questo genere.

La maglia, i pantaloncini e i calzettoni riprodurranno il classico look di Babbo Natale, con dettagli come la cintura nero-oro e il caratteristico rosso natalizio. Sul retro delle divise, il classico messaggio ‘Merry Christmas’. Da lunedì, e fino al 31 dicembre, su www.32auctions.com/natale-giallorosso, con base d’asta 70 euro, saranno disponibili le 22 divise. Domani per ogni genitore che accompagnerà il proprio figlio allo stadio, indossando entrambi il classico cappellino di Babbo Natale, il costo del biglietto sarà solo di 1 euro. Dal campo, mister Marchionni dovrà rinunciare agli squalificati Milan e Rossetti (Crosariol, Calandrini e Mandorlini in preallarme), oltre agli infortunati Nappello e Drapelli. Anche capitan Rrapaj, uscito acciaccato dal match di Coppa Italia contro il Cjarlins Muzane, lamenta un problema che comunque pare risolvibile.