Il Ravenna si rilancia. Stesa l’Imolese nel derby: "Siamo migliorati in difesa»

Un grande sospiro di sollievo per il Ravenna e per lo stesso Antonioli: la vittoria per 1-0 di Imola consente ai giallorossi di ripartire dopo la grande delusione col Sasso Marconi e delle sconfitte di inizio campionato. Una vittoria davvero a rischio, visto che per oltre mezz’ora i giallorossi giocano in 10 per il rosso a Nappello. Ma alla fine i tre punti consentono di sognare il possibile riavvicinamento alla vetta anche se il Tau sembra davvero volare, con sei vittorie in altrettante partite e il miglior attacco del girone D con 16 gol. Ravenna che ha la metà dei punti dei toscani, 18 contro 9 ma tutte le altre sono decisamente più a portata di mano, a partire dal Forlì, secondo ma con 4 punti in più dei giallorossi. La difesa – o forse la fase difensiva – che aveva sempre subito gol ad eccezione della gara con la Sammaurese, era un po’ nell’occhio del ciclone.

Quindi aver lottato palla su palla e aver mantenuto la porta inviolata, è indubbiamente un merito importante, come conferma il difensore Adriano Esposito: "Sapevamo che la partita non sarebbe stata facile – dice il centrale – poi con l’espulsione si è complicata ancora di più. Ma forse restare in dieci ci è servito a tirare fuori quella grinta e quel cuore che non avevamo avuto nelle ultime partite: siamo molti contenti di questa vittoria e di questa prestazione. Tutti gli ultimi gol sono arrivati su cross laterali? In settimana abbiamo analizzato gli errori fatti nelle scorse partite e ci abbiamo lavorato tanto, poi magari c’è stata una maggiore attenzione sulle marcature, anche a non far arrivare traversoni ed è sicuramente frutto del lavoro svolto in allenamento. Penso che si possa sempre migliorare ma ci possiamo ritenere soddisfatti della prestazione con l’Imolese. Siamo molto contenti di non aver preso gol: portiamo a casa il clean sheet che nelle ultime partite non eravamo riusciti a fare. Daremo tutto per vincere anche col Piacenza".

Ugo Bentivogli