Il Ravenna torna in alto. Mancini e l’atteso rigore: "Mi hanno tirato da dietro e sono caduto: era netto»

"Mancini ha attraversato un momento un po’ di appannamento, ma adesso si sta riprendendo. È un giocatore di prospettive importanti; è molto forte atleticamente, sa usare entrambi i piedi. È tornato in fiducia ed è convinto. Contro la Sammaurese l’ho schierato per la prima volta a sinistra ed ha fatto una grandissima partita". Mister Gadda ha giudicato in questi termini la novità tattica che, alla resa dei conti, ha inciso concretamente sul successo del Ravenna di domenica. Il diciannovenne difensore italo belga è stato protagonista nella circostanza del rigore, subendo la trattenuta da parte di Nisi, che ha indotto l’arbitro Acquafredda alla concessione penalty, poi trasformato da Nappello: "Sì, ho preso il rigore. Sembrava una palla persa, anche perché avevo calcolato un po’ male la traiettoria. Poi però l’ho recuperata, ho cercato di andare avanti verso la porta, ma ho sentito tirare da dietro e quindi sono caduto".

La vittoria sulla Sammaurese ha consentito al Ravenna di scavalcare il Forlì e di restare a -2 dal Carpi: "Siamo contenti – ha proseguito Mancini – perché è stata una vittoria importante. Abbiamo sofferto un po’ alla fine, però è ancora più bello così. Dopo la sconfitta di Carpi era importante riprendersi e rialzarsi, pensando subito alla gara successiva. Del resto sappiamo di non poter più sbagliare". Mancini ha poi svelato i dettagli del cambio di fascia: "Quella dello spostamento di fascia è stata una scelta del mister, per via della squalifica di Marino. Fin da martedì lo sapevamo, lo abbiamo provato e, in partita, siamo andati bene. Mi trovo bene anche a sinistra, perché, a parte gli ultimi 2-3 anni in cui ho giocato a destra, nel settore giovanile sono stato schierato sempre a sinistra, anche a centrocampo nel ruolo di mezzala. E poi, anche fisicamente mi sento bene". Mancini ha quindi introdotto la sfida di giovedì a Budrio, sul rinnovato campo (in sintetico) del ‘Zucchini’: "Sarà un’altra partita difficile, come quella che abbiamo giocato contro la Sammaurese. Penso che dovremo fare il gioco e giocare un match da squadra vera. Mi aspetto un match complicato, anche se poi noi siamo abituati e preparati a giocare tutte finali".

Il Mezzolara è ultimo in classifica con 19 punti. Il 15° posto, ovvero l’attuale zona playout, è addirittura a -10, anche se poi, per riattivare il meccanismo del playout pure per la sedicesima classificata, il ritardo sarebbe ‘solo’ di 7 lunghezze. Ecco perché un pareggio servirebbe davvero a poco ai bolognesi. Intanto, dopo il ricorso del Ravenna contro le maxi squalifiche, sono state ridotte da 5 a 4 le giornate di stop per il portiere Rossi.