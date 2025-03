Il Real Forte dura mezz’ora. Poi dilaga il Castelnuovo

castelnuovo

CASTELNUOVO: Nucci, Casci (37’ st Bonaldi), Lunardi, Fall, Leshi, Ramacciotti, Filippi (19’st Magera), Cecchini, Camaiani (37’ st Fruzzetti), El Hadoui (40’ st Petrozzino), Gabrielli (40’ st Micchi. All.: Vangioni.

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Fortunati (29’ st Jendouri), Giubbolini (1’st Vignali), Vittorini, Tognarelli (43’ pt Nicolini), Lucarelli, Bracci, Bucchioni (16’st Maurelli), Mearini, Stringara, Pavlenko (1’st Panicucci). All.: Buglio.

Arbitro: Marchi di Siena.

Reti: 25’pt Leshi, 36’pt El Hadoui, 47’pt Cecchini.

Note: ammonito Maurelli.

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Per i primi 25 minuti i versiliesi di Francesco Buglio si sono fatti preferire per le trame di gioco e per due conclusioni interessanti. Poi il gol di testa di Leshi ha capovolto le sorti della gara ed il Castelnuovo è salito in cattedra, anche perché dopo pochi minuti, in un contrasto fortuito capitan Tognarelli si è infortunato ed è dovuto uscire dal campo, dopo nove minuti di interruzione e successivamente portato al Pronto Soccorso per accertamenti. Alla fine un 3-0 eloquente riguardo all’intera gara. Al 5’ primo timido accenno del Castelnuovo in avanti con tiro a lato di Gabrielli . Al 16’ buona occasione per Pavlenko, ma il tiro è fiacco. Al 22’ occasione per i versiliesi con un bel tiro dal limite di Bucchioni che colpisce il palo esterno alla destra di Nucci. Al 25’ il Castelnuovo attacca e passa in vantaggio. Prima Pastine è bravo a respingere il tiro di Gabrielli ma sul pallone si avventa di testa Leshi che porta in vantaggio i garfagnini. I versiliesi sembrano accusare il colpo e al 36’ El Hadoui, in mischia, raddoppia. Al 47’, su calcio di punizione, bello stacco di testa in area di capitan Cecchini e per il Castelnuovo è tris.

Nella ripresa i versiliesi cercano di rimontare ma invano. Al 5’ va alla conclusione Lucarelli ma il pallone si perde alto. Al 20’ una bella e insistita azione di Camaiani sembra essere il preludio alla quarta segnatura, ma all’ultimo momento la difesa riesce a fermare il bomber garfagnino. Al 28’ l’ultima importante conclusione della partita con Casci, sempre tra i migliori in campo del Castelnuovo, che da fuori area lascia partire un forte rasoterra, che riesce a trovare il varco giusto, ma il pallone esce di poco a lato. Seguono poi diversi cambi, con il gioco che si fa frammentario. Il Castelnuovo controlla, mentre il Real Forte Querceta appare sfiduciato. Domenica i versiliesi dovranno confermare la salvezza e il Castelnuovo l’inserimento nella zona play off.

Dino Magistrelli