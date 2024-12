Il Real Forte vola al comando. Tris del Viareggio, colpo Camaiore

Regionale Elite. Il Forte dei Marmi 2015 crolla 3-0 a Larciano. "Sconfitta merita - premette Sergio Ridolfi -. Siamo andati subito sotto e, dopo aver sfiorato il pari con Lagomarsini, siamo usciti dal campo. Solo nel finale, con Casani, siamo andati vicino alla rete".

Classifica: Sestese 41; Affrico e Fucecchio 31; Lastrigiana 30; Maliseti e Perignano 27; Cecina 25; San Giuliano 22; Bellariva 21; Lampo 20; Bibbiena 17; Forte dei Marmi 2015 e Firenze Ovest 16; Arezzo Academy 13; Pontassieve 12; Atletico Piombino 2.

Regionale. Un ottimo Pietrasanta sbanca Larciano 2-0. Pelucchini e Manfredi, con un gol per tempo e su due colpi di testa da angolo, decidono l’incontro. Per la squadra di Luigi Troiso è il sesto risultato utile (4 vittorie e 2 pareggi). "Siamo in un gran momento - argomenta lo stesso Troiso - e miglioriamo di partita in partita. Siamo molto soddisfatti". Torna al successo il Capezzano, che passa 1-0 a Montelupo con Guidi. Il Lido di Camaiore fa 1-1 a Quarrata. A segno Lari.

Classifica: Pieta 2004 43; Atletico Lucca 42; Csl Prato e Montelupo 32; Montecatini 31; Pietrasanta 29; San Marco Avenza 27; Capezzano Pianore e Larcianese 26; Folgor Marlia 24; Giovani Nova 22; Capostrada 20; Poggio a Caiano 17; Lanciotto e Lunigiana-Pontremolese 14; Lido di Camaiore 13; Academy Porcari 12; Quarrata 10.

Provinciale Massa. Un super Real Forte Querceta liquida 4-0 la Don Bosco Fossone. Frosina, Qoshja, Innocenti e Sebastiani a referto. Non basta la tripletta di Gulotta allo Stiava. Contro l’Atletico Carrara è 3-3. "Buona partita e giocata con voglia di fare" commenta Luigi Del Bigallo. Il Massarosa va avanti 2-0 contro la Carrarese Giovani, doppio Di Clemente, ma alla fine i marmiferi si impongono 5-3. A segno anche Giannecchini. "Quando la partita prende i canoni dell’agonismo - sottolinea Stefano Maffei -, soffriamo". Nel recupero, comunque, i ragazzi di Maffei avevano battuto lo Stiava 4-2 (Cotza, Buonpensiere, Del Bianco 2).

Classifica: Real Forte Querceta e Don Bosco Fossone 29; Massese 28; Carrarese Giovani 19; Serricciolo 18; Massarosa 16; Romagnano 14, Montignoso 13; Tirrenia 12; Ricortola 11; Atletico Carrara e Villafranchese 10; Stiava e San Lazzaro Lunigiana 4.

Provinciale Lucca. Il Viareggio passa sulla Pieve San Paolo 3-0. Belluomini nel primo tempo e Tessa e Barsotti nella ripresa. "Siamo stati nettamente superiori" commenta Valerio Fommei. Una incornata di Daka, a 10’ dalla fine, firma il colpo del Camaiore a Castelnuovo Garfagnana 1-0. "La nostra miglior partita; partita che abbiamo dominato", assicura Mario Ratti.

Classifica: Viareggio 32; Castelnuovo Garfagnana 31; Valle Ottavo 28; Camaiore 23; Vorno e San Macario 20; Folgore Segromigno 18; Pieve Fosciana e Galleno 17; Montecarlo 16; Capannori 6; Barga e Pieve San Paolo 5; Polo Lucchese 0.

Sergio Iacopetti