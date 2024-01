Il recupero di campionato. Forte, mezzo titolo in tasca

Il Forte dei Marmi è la prima squadra a scendere in pista nel nuovo anno. Questa sera, ore 20,45, a Monza nel recupero della 12a giornata di serie A1 i versiliesi possono conquistare il titolo di campione d’inverno e la testa di serie numero uno di coppa Italia. Per Gnata e soci sarà sufficiente non perdere per superare il Trissino con cui attualmente condivide la prima piazza a 33 punti.

Di fronte il Monza di Tommaso Colamaria che, pur navigando nelle zone basse della classifica (11mo con 11 punti: 3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte) sta fornendo buone prove a livello di gioco e non è assolutamente avversario da sottovalutare. Nell’ultima gara del 2023 aveva colto una preziosa vittoria a Breganze. Anche quest’anno i brianzoli propongono una formazione molto giovane, i più anziani sono Zucchetti e Tamborindegui (classe 1994), mentre il resto della rosa, in cui spiccano l’altro argentino Bielsa (assente stasera perchè squalificato), il portiere Fongaro, Gabriele Gavioli, Uva e l’ex Petrocchi, sono nati tutti nel terzo millennio. Il tecnico pugliese, con una lunga esperienza alla guida delle nazionali giovanili, è uno dei migliori in Italia nel valorizzare elementi promettenti e, di conseguenza, riuscire a mantenere nella massima serie una città dal passato glorioso.

Passando al Forte dei Marmi, dopo la pausa di fine anno, i rossoblu si apprestano a vivere un mese di gennaio intenso fra campionato (la prima di ritorno casalinga contro il Breganze è stata posticipata a domenica 7 alle 18) e Champions League (giovedì 11 arriva al Palaforte il Liceo contro cui i rossoblu vogliono ottenere i primi punti). Passati i giorni di festa legati al Natale la squadra ha lavorato per recuperare energie psicofisiche e mantenere alta la concentrazione. Bertolucci è convinto di non avere ancora la squadra al 100% delle proprie possibilità e conta in una crescita a livello di intensità in tutte le zone della pista e di precisione sotto porta per capitalizzare più occasioni da rete. I test di stasera e domenica saranno importante per verificare la qualità del lavoro svolto nel periodo di pausa.

