Il recupero. Il Gubbio cala il tris e la Recanatese va in tilt

Il gol di Chierico dal dischetto porta avanti il Gubbio dopo appena otto minuti. Il raddoppio di Bernardotto prima della mezz’ora affossa la Recanatese. Che non sta più in piedi nel recupero quando anche Bumbu fa malissimo. Ci prova, poi, capitan Sbaffo a rimettere in corsa i suoi a inizio ripresa. Ma la salita è troppo ripida. Così, il Gubbio si prende tutto nel recupero casalingo della 18esima giornata contro la Recanatese (3-1). Recanatese che, quindi, resta appaiata ai biancorossi del Rimini a quota 23. Mentre gli umbri di mister Braglia prendono il largo avvicinandosi alle big del girone, toccando quota 30.

Classifica aggiornata: Cesena 49 punti; Torres 47; Carrarese 35; Perugia 33; Pescara, Pontedera 32; Gubbio 30; Virtus Entella, Pineto 27; Arezzo 26; Lucchese 24; Recatanese, Rimini 23; Juve Next Gen 22; Ancona 21; Spal, Vis Pesaro 20; Sestri Levante 18; Olbia 17; Fermana 14.