Il reggianissimo Elvis vola in Serie A. Abbruscato nello staff di Conte. Presto la firma con il Napoli

Un reggiano nello staff del Napoli di Antonio Conte. Manca ancora l’ufficialità, che però dovrebbe essere questione di poche ore, e poi il nuovo corso dei partenopei ripartirà con l’ex sergente di ferro di Juventus e Inter. Nel suo staff l’allenatore di origine pugliese – che avrà anche l’inseparabile Cristian Stellini (vice) e il fratello Gianluca Conte (match analyst) – ha chiesto e ottenuto di avere Elvis Abbruscato. L’ex bomber classe ‘81 ha mosso i primi passi tra i professionisti con la maglia della Reggiana (2 presenze nel 1998-99) e poi ha spiccato il volo. Verona, Livorno, Triestina, Torino, ma soprattutto Lecce e Arezzo dove è rimasto tre stagioni (dal 2003 al 2006) segnando 42 gol in 101 presenze. Qui ha conosciuto Antonio Conte che era agli inizi di quella che poi sarebbe stata una brillante carriera da allenatore. Abbruscato, una volta appesi gli scarpini al chiodo (2016), ha sentito subito la necessità di rimettersi in gioco facendo l’allenatore. Una prima chance con l’Arezzo, prima con la Berretti e poi come vice di Pavanel in prima squadra, poi un’importante esperienza biennale (dal 2018 al 2020) con l’Italia Under 18 al fianco di Franceschini e Nunziata. Nel 2021-22 è stato il tecnico della Primavera della Reggiana e l’anno successivo di quella del Mantova. Ora l’occasione più importante della carriera da ‘mister’.

Francesco Pioppi