Il Riccione 1926 si gioca la finale a Cotignola

Sono rimaste in poche a ’ballare’ in questi ultimi giorni di maggio. Ma tra le poche c’è il Riccione 1926 che oggi (calcio d’inizio alle 18.30) sarà impegnato sul campo dell’X Martiri per la semifinale dei playoff regionali. I biancazzurri della Perla Verde hanno smaltito in fretta la delusione per la mancata vittoria del campionato e ora stanno procedendo a passo spedito negli spareggi, cercando quel salto non riuscito al termine della regular season. Oggi a Cotignola, al Campo Dal Monte, al Riccione servirà un’altra prova maiuscola per raggiungere la finalissima che, poi, sarà programmata per domenica 2 giugno. I biancazzurri sono approdati alla semifinale battendo, sette giorni fa, battendo i bolognesi del Valsetta Lagaro.

Ai ragazzi di mister Bucci è bastato il gol realizzato da Urbinati per proseguire l’avventura. Un gol è stato sufficiente anche all’X Martiri per avere la meglio sull’Edelweiss Jolly e ritrovarsi in semifinale proprio contro i riccionesi. Ora altri novanta minuti per arrivare all’ultimo step di un’avventura bella e impegnativa.

Il programma completo della post season.

Promozione playoff. Faenza-Bobbiese.

Prima Categoria: Sannazzarese-Pgs Smile, X Martiri-Riccione.