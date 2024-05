Il riconoscimento. Silvia Terrazzi premiata in Comune

Un premio per Silvia Terrazzi. L’atleta pisana è infatti stata accolta ieri a Palazzo Gambacorti dopo i risultati sportivi degli ultimi mesi. Terrazzi ha ottenuto il bronzo agli Europei assoluti nell’equipaggio dell’otto femminile, mentre un mese fa ha conquistato, ancora una volta negli otto, la prima tappa della Coppa del Mondo di Varese. L’assessore allo sport Frida Scarpa ha premiato in prima persona l’atleta pisana: "Siamo orgogliosi di premiare un’atleta del territorio he si è distinta con numerosi successi e risultati - dichiara Scarpa -. Stiamo spingendo molto come amministrazione comunale sugli sport d’acqua, sul canottaggio e le società remiere. Stiamo anche lavorando per la nuova sede della Canottieri Arno, siamo fiduciosi. La società è l’orgoglio della nostra città e per me premiare Silvia è come una ciliegina sulla torta". Terrazzi potrebbe entrare, nei prossimi mesi, a far parte della squadra per il galeone femminile delle Repubbliche Marinare: "Mi farebbe molto piacere e spero di poter salire sul galeone, non lo nego - dichiara Terrazzi -, ma al momento sono concentrata per le prossime gare". C’è grande attesa infatti tra poche settimane perché a Lucerna, tra il 18 e il 25 maggio, Silvia Terrazzi si giocherà la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. "Le gare della primavera internazionale sono state molto intense - ammette Terrazzi - Il terzo posto agli Europei ci ha permesso di prendere le misure sulle avversarie. A Lucerna ce la giocheremo per un posto alle Olimpiadi contro Cina, Germania e Danimarca". Terrazzi conclude ringraziando la società della Canottieri Arno e il suo allenatore Nicola Iannucci: "Ho iniziato a 14 anni e Nicola per me è stato come un padre. Mi ha sopportato e ha sempre creduto un me, facendo parte del mio percorso". Proprio Iannucci risponde così alla Terrazzi: "Dal 2009 Silvia è in attività ed è cresciuta nel nostro settore giovanile, entrando anche nel circuito della nazionale - dichiara Iannucci -. Io l’ho accompagnata fino al gruppo olimpico. A Sabaudia tre settimane al mese si allena con la nazionale, poi la alleno io alla Canottieri. Sono fiero di lei". Le ultime parole sono del presidente della Canottieri Arno Davide Ghelardi: "Silvia Terrazzi è una delle atlete di punta della canottieri. E’ diventata il punto di riferimento del canottaggio pisano".

Michele Bufalino