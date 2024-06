Il ricorso. Squalifiche sospese per Mariani e David

Tutti gli atti sono stati rimessi alla Procura federale per ricostruire con la dovuta certezza quanto accaduto alla fine della partita Montefano-Urbino, primo turno dei playoff di Eccellenza vinto dai pesaresi. Erano stati squalificati per otto giornate l’allenatore Nico Mariani (foto) e il suo secondo Samuele Rossini, e per quattro il portiere Simone David. Intanto sono state sospese quelle pene inflitte "sussistendo la possibilità che i soggetti sanzionati possano subire un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul reclamo". Il procedimento sarà riattivato fissando una nuova udienza di discussione appena ricevuti gli atti di indagine della Procura federale.