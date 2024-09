Il Rimini adesso è al completo. Piccoli si unisce alla truppa di Buscè

L’accordo c’era già da più di qualche giorno. Esattamente da venerdì scorso quando i dirigenti del Rimini in trasferta a Milano hanno di fatto chiuso il mercato estivo. Ma per la firma si poteva anche attendere anche qualche giorno in più. Da ieri, infatti, Marco Piccoli non è più un giocatore svincolato, in cerca di una nuova squadra. Il centrocampista originario di Seriate, nel Bergamasco, ha messo la firma sul contratto che lo legherà al Rimini questa e la prossima stagione. Un biennale per la mezzala classe 2001 che per la prima volta, calcisticamente parlando, lascia casa. Cresciuto nel settore giovanile dell’Albinoleffe, lì ha anche debuttato in prima squadra nel 2020 rimanendo in tutte le stagioni successive. Mettendo insieme in serie C 110 presenze e andando due volte a bersaglio. Il Rimini risistema così il centrocampo, dopo l’addio di Leoncini passato ormai più di qualche settimana fa al Pisa. Ma anche aggiungendo a quel reparto Lombardi. Infatti, il centrocampista arrivato la scorsa estate dopo l’esperienza con la Reggina inizialmente sembrava non rientrare nei piani del club, poi nelle ultime settimane è stato integrato a pieno regime nel gruppo biancorosso. Dopo aver smaltito quell’infortunio che lo ha tenuto a parziale riposo durante tutto il periodo della preparazione. Si allarga, quindi, il ventaglio delle scelte in mezzo al campo a disposizione di mister Buscè in attesa anche del rientro di Chiarella che potrebbe riportare ’in zona’ Malagrida, attualmente prestato all’attacco.

Soluzioni che non dispiacciono al tecnico campano che ieri ha stretto la mano anche a Piccoli durante il primo allenamento svolto con i nuovi compagni. Ci sarà anche lui sabato sera al ’Romeo Neri’ per la gara contro il Pescara anche se presumibilmente, senza squadra sin qui, il centrocampista avrà bisogno di un periodo per mettersi al passo con i compagni dal punto di vista fisico. A mercato definitivamente chiuso (almeno fino al mese di gennaio) i biancorossi possono concentrarsi esclusivamente sul campionato. Che sin qui, nei 180 minuti disputati, ha messo in evidenza luci e ombre della squadra di mister Buscè. Aggiungendo, tuttavia, un solo punticino alla classifica. È già arrivato il momento di correre. Tanto per non fare uscire dall’armadio quei fantasmi scacciati con tanta fatica la passata stagione.