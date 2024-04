Il Rimini affina la strategia difensiva. Pietrangeli rinnova fino al 2026

Il Rimini festeggia i playoff con una mossa strategica non di poco conto. Ieri Nicola Pietrangeli ha prolungato il contratto, in scadenza tra un paio di mesi, fino al 2026. Altri due anni in biancorosso, penserà qualcuno, per il centrale difensivo romano che in riviera c’è arrivato quando il Rimini navigava in serie D. Ma la strada di Pietrangeli sembra ormai da tempo segnata. Destinazione serie B. Ma ora chi vorrà accaparrarsi Pietrangeli dovrà per forza di cose bussare alla porta del Rimini. Una mossa non di poco conto, magari anche attesa. Ma in questi casi, quando le sirene dei club di categoria superiore si fanno sentire belli forti, non è mai detta l’ultima parola. Quale sarà, e se ce ne sarà una, la prossima destinazione di Pietrangeli lo si saprà soltanto al termine di questa stagione. Ma, di fatto, a pochi giorni di distanza da quello che sembrava essere a tutti gli effetti un ’caso Pietrangeli’, quando domenica scorsa il centrale è stato relegato in panchina per la gara contro la Virtus Entella, lo scenario cambia e anche di parecchio. Lo scorso mercato invernale il difensore è stato a un passo dal Sudtirol del ds Paolo Bravo, vecchia conoscenza del Rimini e riminese d’adozione. Poi tutto sfumò, all’ultimo secondo, con Pietrangeli attirato dai rumors di altri club cadetti a fargli la corte. Ma quel ’progetto’ potrebbe non essere saltato. Perché comunque il Sudtirol avrebbe lasciato Pietrangeli in prestito al club di Piazzale del Popolo fino al termine della stagione. Per saperne di più sul futuro bisognerà attendere il futuro. Per ora il Rimini si gode il presente. Un presente ’blindato’ per Pietrangeli che in Piazzale del Popolo si è affacciato nell’estate del 2021, pronto a partire da dietro le quinte. Ma ha fatto in fretta il giovane giocatore dei Castelli romani a prendersi un posto da titolare in serie D. E a non lasciarlo più nemmeno l’anno successivo, al suo debutto nel calcio professionistico, proprio in maglia a scacchi. Una crescita esponenziale che ha fatto in fretta di Pietrangeli un vero uomo mercato. La scorsa estate soltanto il mal di schiena ha stoppato qualche trattativa interessante, ma il suo futuro pare disegnato. E per ora è colorato di biancorosso.