Il Rimini conferma Cernigoi. Presa la mezzala: arriva Piccoli

Piccoli arriva, Cernigoi resta e Rosini va. Si chiude con tre operazioni, ma una solo movimento ’vero’ il mercato estivo del Rimini. Perché quelli di Cernigoi e Rosini, in realtà non sono movimenti. Quello di Marco Piccoli, mezzala sinistra classe 2001, invece lo è a tutti gli effetti. Il centrocampista arriva in Romagna da svincolato, dopo la fine nel mese di giugno scorso del suo contratto con l’Albinoleffe. La società bergamasca è quella in cui è cresciuto e ha debuttato, ormai quattro stagioni fa in serie C. Mettendo insieme in un quadriennio oltre 100 presenze. Piccoli da ieri sera è un giocatore ora del Rimini e dalla prossima settimana entrerà a fare parte del gruppo di Buscè sul campo. Ma torniamo a Cernigoi. L’attaccante lombardo ha disfatto la valigia e già oggi potrebbe mettersi a disposizione di Buscè rientrando a tutti gli effetti nei ranghi. La storia delle ultime settimane di Cernigoi in biancorosso è stata decisamente complicata. Prima dell’amichevole con la Sambenedettese, ormai quasi un mese fa, il club decide che il corso del giocatore in biancorosso può considerarsi concluso, nonostante la scandenza del contratto reciti giugno 2025.

Da qui la decisione di non fare scendere in campo nemmeno un minuto il centravanti con la Samb, ma nemmeno nelle gare successive in Coppa Italia contro Arzignano e Lumezzane. Cernigoi sembra sempre più ai margini del progetto. Questioni tecniche sì, ma soprattutto economiche considerando che quello dell’attaccante non è esattamente un contratto ’leggero’. La storia poi cambia negli ultimi giorni quando si inizia ad ‘annusare’ che quella cessione poi così tanto alle porte non è. Fino alla decisione di ieri di chiudere la caccia a un altro attaccante riaggiustando il tiro con Cernigoi. "Se Cernigoi – aveva detto ieri Buscè, probabilmente ’annusando’ anche lui la possibilità di riaverlo in squadra a tutti gli effetti – continuerà a essere un giocatore del Rimini ci darà una mano. Perché ha delle qualità diverse rispetto agli attaccanti che abbiamo, quindi sicuramente sarà un’arma in più che possiamo sfruttare". E Rosini? Per il terzino all’orizzonte c’è lo svincolo e una nuova avventura in serie D.