Il Rimini divorzia da Troise: "È stata una decisione del club"

Emanuele Troise non sarà l’allenatore del Rimini la prossima stagione. Una decina di righe di comunicato e il gioco è fatto. Si cambia. Così hanno deciso in casa biancorossa. Accompagnando il tutto con le solite frasi di rito. "La presidente Stefania di Salvo – recita – a nome di tutti i dirigenti e della società tutta ringrazia il mister e il suo staff per il grande lavoro svolto dal momento del suo arrivo in una situazione non semplice di classifica svolgendo il compito con totale dedizione e senso di responsabilità. La società augura per il futuro a Emanuele Troise le migliori soddisfazioni professionali e umane". Insomma, tutto bello, ma non abbastanza per una conferma. Dando per scontato che la scelta sia stata del club. La conferma di questo, poi, arriva sentendo mister Troise.

"Una decisione non dipesa di certo da me – ci tiene a puntualizzare l’ormai ex tecnico del Rimini – La scelta è stata della società. Io avrei voluto restare, sono mesi che lo ripeto. Ma negli ultimi giorni qualche sentore lo avevo avuto, anche solo pensando a quella telefonata da parte delle dirigenza che non arrivava mai. È chiaro che per quello che abbiamo fatto, per come è finita la stagione, non mi sarei aspettato finisse così. Ma sono grande, e so che in questo mondo non bisogna farsi troppe aspettative".

È evidemente deluso Troise e quasi si commuove quando pensa ai ’suoi’. "La prossima settimana sarò comunque a Rimini per salutare i ragazzi – dice leggendo e rileggendo le decine di messaggi ricevuti da quei giocatori con i quali ha condiviso lungo il cammino gioie e dolori – Mi prenderò un momento con loro perché lo devo ai giocatori. Poi ringrazio i tifosi per tutto quello che ci hanno dato. Per me è stato un privilegio e questa è un’annata che mi porterò sempre nel cuore". Intanto, in casa Rimini evidentemente già si pensa al domani. E il primo nome che spunta, già ben prima che il divorzio da Troise diventasse cosa nota, è quello dell’ex allenatore del Sestri Levante, Enrico Barilari, 50 anni, originario di Levanto, nella provincia di La Spezia, una vita da mister nata e cresciuta in Liguria. Barilari che ormai 15 giorni fa, subito dopo la fine della regular season con la salvezza dei suoi in tasca, dopo tre stagioni ha salutato il club ligure. Rifiutando la proposta di rinnovo che gli era stata fatta dalla società nella quale è cresciuto, arrivando fino al calcio professionistico. Probabilmente con la voglia di confrontarsi con una piazza più importante. Che possa essere Piazza del Popolo?