Il Rimini inizia a studiare il girone B. Lucchese e Spal fuori, Ravenna spera

Il girone B saluta Spal e Lucchese, ieri ufficialmente escluse dal calcio professionistico. Non una vera e propria notizia quella uscita dal Consiglio Federale considerando che il destino di toscani e ferraresi era comunque già tristemente segnato. La Lucchese non aveva nemmeno presentato la domanda di iscrizione, la Spal lo aveva fatto ma era già stata bocciata dalla Covisoc e non ha presentato neppure ricorso contro la decisione della Commissione. Il loro posto, quindi, spetta alla Pro Patria che sarà così riammessa, e all’Under 23 dell’Inter.

"Non ci sono stati ricorsi – ha confermato il presidente della Figc, Gabriele Gravina – Abbiamo preso atto dell’esclusione della Spal e della Lucchese per sopravvenuta impossibilità a continuare l’attività sportiva. Avremo così la quarta seconda squadra del campionato professionistico di C. So che c’è l’interesse dell’Inter, nessun’altra manifestazione di interesse è arrivata ad oggi".

Restano da sciogliere, pensando al girone nel quale presumibilmente (se non certamente) verrà inserito il Rimini, i nodi legati al Brescia e alla squadra che, al termine dei playout di serie B ancora in corso, retrocederà in C. Sampdoria e Salernitana sono ancora in ballo, ma i liguri hanno messo un bel mattone all’andata vincendo 2-0. Nel caso fossero i campani a retrocedere nel girone B continuerebbe a viaggiare il Campobasso.

La geografia dei tre gironi del prossimo campionato, quindi, è praticamente già scritta. Ma in attesa c’è il Ravenna che aspetta di conoscere il destino del Brescia (le squadre retrocesse hanno ancora qualche giorno di tempo per perfezionare l’iscrizione). Il Rimini osserva interessato e continua a dare la caccia al nuovo allenatore. Caccia che si fa piuttosto lunga considerando che ormai il club biancorosso è rimasto uno dei pochi, pensando al girone B, a non aver ancora scelto il proprio timoniere. Questione non di secondo piano, ma da Piazzale del Popolo assicurano che la partita è quasi conclusa, dopo giorni e giorni di colloqui e contatti. Nessuna anticipazione sul prescelto che, comunque, dovrà essere un tecnico giovane, emergente, ma già con una discreta esperienza in categoria. Almeno così si sussurre nella stanza dei bottoni.