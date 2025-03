Il Rimini prova a far girare la storia. Al Neri il tabù Gubbio dura da 25 anni

Sarà la 15esima volta domani al ’Romeo Neri’ tra Rimini e Gubbio. Una sfida che si ripete dagli anni ’40 a oggi con una certa regolarità. E che sin qui ha numero ben precisi, quelli dell’equilibrio. Infatti, delle 14 gare sin qui disputate in Romagna, 8 sono finite con un pareggio. L’ultimo nella stagione 2019-2020, in serie C, con il botta e risposta tra Zamparo e Cesaretti. Gli ultimi due precedenti, quelli delle ultime due stagioni, non giocano a favore dei biancorossi. Due sconfitte. La prima di misura (1-0 con il gol di Arena), la seconda, la scorsa stagione, finì 2-1 e alla squadra di Troise non bastò il gol di Ubaldi. Il Rimini sul proprio campo il Gubbio lo ha battuto quattro volte. L’ultimo successo risale a una vita fa. Era la stagione 1999-2000, stagione in cui molti degli attuali giocatori biancorossi non erano ancora nati. Finì 2-1 per il Rimini con i gol di Calcagno (l’attuale presidente dell’Associazione calciatori) e Neri, entrambi dal dischetto. Il Gubbio al ’Neri’ ha vinto due volte e abbiamo già detto di quanto questi successi siano recenti. Andando a bersaglio 9 volte, mentre per contare i gol del Rimini bisogna arrivare fino a 15. Domani sul sintetico di Piazzale del Popolo sarà tutta un’altra storia rispetto agli ultimi due precedenti ai quali il Rimini non era arrivato esattamente con i favori del pronostico.

In questa annata gli umbri stanno incontrando più di una difficoltà lungo il cammino. Un campionato fatto di alti e bassi per un totale di 38 punti raccolti. Cinque in meno dei biancorossi, classifica alla mano. Anche se in realtà sarebbero sette sul campo se si aggiunge la penalizzazione di due punti con la quale deve fare i conti la squadra di Buscè. Ma il Gubbio ai playoff naturalmente ci crede ancora. Il decimo posto è lì a un soffio, ora occupato dal Carpi, che ha un solo punto di vantaggio sugli umbri. Insomma, il Rimini ha una buona occasione domani al ’Neri’ per allontanare ancora di più una diretta concorrente per i playoff. Occasione da non perdere su quel sintetico di casa dove ultimamente i biancorossi hanno messo in fila due sconfitte consecutive rese meno amare soltanto dai successi esterni che permetto alla squadra romagnola di avere ancora un discreto margine di tranquillità.