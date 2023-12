Il Rimini rivede i piani. Tanti under con la valigia

Sul chi arriva l’impressione è che ci sia ancora da lavorare. Sul chi parte forse un po’ meno. Con il campionato fermo ancora per una settimana, in casa Rimini non resta che concentrarsi sul mercato invernale. Quello che in Piazzale del Popolo dovrà correggere quello che si è sbagliato la scorsa estate. E, per mancanza di tempo o di altro, qualche errorino di troppo la nuova dirigenza biancorossa al suo arrivo l’ha commesso. Partendo da quegli under che, in tutta franchezza, non si sono dimostrati estremamente utili alla causa. Tanto da dover cambiare strategia in corsa, passando da un ’piano’ votato al minutaggio, quindi votato agli under (per scelta più che per necessità, come spesso sottolineato dalla dirigenza), a uno che ha poi previsto meno giovani in campo. Qualcosa è stato corretto cammin facendo con l’arrivo tra i pali di Simone Colombi. Un over di grande esperienza in un reparto che era stato pensato per soli under. Tanto che ora qualcuno dovrà valutare, presumibilmente, di fare la valigia. E’ il caso di Pietro Passador. Arrivato la scorsa estate in riviera in prestito dal Torino, per il numero uno della Primavera granata con la maglia a scacchi non è sbocciato l’amore. Nessuna presenza in campionato, una in coppa. Stesso percorso poco produttivo anche per l’esterno Evan Bouabre, arrivato in Romagna in prestito dal Frosinone. Tre apparizioni in campionato, un’ottantina di minuti in tutto. E solo nella prima parte di stagione, prima di accomodarsi in panchina concludendo il girone d’andata, poi, in infermeria per un problema a un’anca. Se per Passador e Bouabre si potrà pensare, eventualmente, a un ritorno alla base, per Davide Acampa invece il discorso è diverso. La scorsa estate il centrocampista cresciuto nel Napoli ha firmato un biennale con i biancorossi con scadenza a giugno del 2025. Ma sin qui in Romagna per lui non ci sono state grandi opportunità. E tutte, o quasi, ad Acampa sono state date da mister Raimondi nella prima parte di stagione. Restando ‘in casa under’ sono sotto la lente anche Accursi, Rosini e Stanga. Tutti giocatori che di chance non ne hanno avute granché. Viaggia in una sorta di limbo l’attaccante Selvini che è riuscito a ritagliarsi uno spazio minimo. Più utilizzati, invece, Lepri, Leoncini e Iacoponi. Chi ha fatto già la valigia, invece, è l’attaccante Lorenzo Didio (foto) che proprio ieri ha risolto il contratto di apprendistato che lo legava ai biancorossi.