Il Rimini trova il gol troppo tardi. Gubbio spietato, secondo ko di fila

Rimini

1

Gubbio

2

(4-3-3): Colombi; Lepri, Gigli, Pietrangeli, Semeraro; Megelaitis, Langella, Delcarro (25’ st Iacoponi); Lamesta (39’ st Lombardi), Morra (39’ st Ubaldi), Cernigoi (25’ st Selvini). A disp.: Colombo; Marchesi, Gorelli, Stanga, Acampa, Leoncini. All.: Troise.

GUBBIO (3-5-1-1): Vettorel; Pirrello, Signorini, Mercadante; Corsinelli, Mercati, Casolari (22’ st Tozzuolo), Chierico, Di Massimo (35’ st Montevago); Bulevardi; Udoh (50’ st Guerrini). A disp.: Greco, Rosaia, Di Marco, Frey, Spina, Brogli. All.: Braglia.

Arbitro: Fabio Rosario Longo di Napoli. Assistenti: Michele Piatti di Como e Cosimo Schirinzi di Casarano. Quarto uomo: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto.

Reti: 11’ pt Di Massimo, 34’ st Udoh, 51’ st Ubaldi.

Note - Spettatori 2.924: 2.199 abbonati e 725 paganti. Angoli 2-2. Ammoniti: Di Massimo, Casolari, Vettorel, Chierico, Corsinelli, Pir. Espulso al 27’ st Semeraro per doppia ammonizione. Recupero: 1’ pt e 11’ st

di Donatella Filippi

Fragile e sciupone. Il Rimini chiude l’anno a secco. E a fare festa, dopo l’Entella, è anche il Gubbio. Troise va di undici ’tipo’ con una sola novità. C’è Delcarro dal primo minuto nel 4-3-3 che in mezzo al campo contempla anche Langella e Megelaitis. Proprio come a Chiavari la strada si mette subito in salita. Undici minuti e il Gubbio è già avanti di un gol. Casolari appoggia per Di Massimo che da lontano infila Colombi. Ed è solo merito di Colombi, poco più in là, se gli umbri non passano ancora. C’è, il capitano del Rimini, a sbarrare la strada a Udoh, dopo l’ennesimo pasticcio difensivo. Cambia il passo, almeno a livello di occasioni, la squadra di Troise nella ripresa. Nel giro di una manciata di minuti i biancorossi producono due potenziali occasioni da gol. Cernigoi da due passi tira alto e Lamesta ha un eccesso di altruismo servendo Morra al centro dell’area senza fortuna. Sbatte sulla traversa il tocco da due passi di Pietrangeli.

La strada si mette ancora più in salita quando Semeraro si becca il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Troise aveva, poco prima, provato a mischiare un po’ le carte con Selvini e Iacoponi per Cernigoi e Delcarro.

E, sempre poco prima, Corsinelli aveva graziato i biancorossi tirando incredibilmente alto mandando in fumo il suggerimento di Di Massimo. Non sbaglia, è il minuto 34, Udoh. L’attaccante del Gubbio è lì, in agguato, quando Colombi respinge il tiro velenoso di Bulevardi. Conta poco poi, purtroppo, il gol di Ubaldi a tempo abbondantemente scaduto.