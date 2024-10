Il Rimini vola, l’urlo di Parigi : "Stiamo bene, continuiamo così"

"Non ho guardato il portiere. Ero in equilibrio precario, ho pensato solo di mettere il pallone sotto la traversa". Non racconta Giacomo Parigi di quanto quel gol gli mancasse. Si è fatto attendere l’attaccante del Rimini, ma il suo primo gol in campionato è di quelli che hanno un peso specifico notevole. Quel lampo è bastato ai biancorossi per prendersi tutto su un campo complicatissimo come quello di Ascoli, affossando, per di più, la squadra marchigiana ora sempre più in crisi. Un gol che serve a mettere in fila la terza vittoria consecutiva nel giro di sei giorni. Portando il Rimini dai bassifondi della classifica fino a un passo dalle big. "Siamo in un buon momento – racconta l’attaccante aretino – Lavoriamo sempre per raggiungere la vittoria, poi è chiaro che si può vincere, si può perdere o si può pareggiare. Però noi lavoriamo in funzione della vittoria e secondo me anche quella di Ascoli ce la siamo meritata. Ora dobbiamo continuare così". Le tre vittorie consecutive hanno decisamente fatto apparire il sole in piazzale del Popolo, dopo un inizio di campionato tempestoso.

Ancora è presto per capire cosa vorrà fare da grande il Rimini di Buscè. Che predica la politica dei piccoli passi. E il prossimo piccolo passo porta alla gara di venerdì, questa volta di ritorno al ’Romeo Neri’, contro una Spal delusa, ferita e costretta a navigare in quella zona di classifica che i biancorossi hanno abitato fino appena sei giorni fa. "La settimana che si è conclusa con la vittoria di Ascoli – dice Parigi – per noi è stata ottima. Abbiamo conquistato nove punti in tre partite e naturalmente vogliamo continuare in questa direzione. Affronteremo la Spal, che è una squadra secondo me molto forte, che non merita i punti che ha, con tutte le carte che abbiamo e cercheremo di portare a casa altri tre punti". I dieci, intanto, messi al sicuro nelle ultime quattro gare (perché prima dei tre successi consecutivi c’era stato anche il pareggio in casa della Lucchese) danno fiducia a Parigi e compagni che sono riusciti, contro ogni pronostico, a uscire da una settimana complicatissima (battuti, oltre all’Ascoli, anche Milan Futuro e Perugia) con una classifica che sorride e soprattutto riuscendo a conquistare i propri tifosi.