Il Rimini volta pagina: "Resettiamo e ripartiamo"

Le ultime due sconfitte consecutive con Entella e Gubbio, quelle che hanno chiuso l’anno e il girone d’andata del Rimini, hanno fatto ritornare qualche nuvola sul cielo biancorosso. Vecchi difetti sono tornati a galla proprio in coda al 2023. "Sicuramente prendere gol subito non aiuta – ne mette subito uno in tavola il portiere e capitano del Rimini, Simone Colombi – Era successo anche in altre occasioni, ricordo Pescara e Pesaro, però lì siamo stati bravi poi a riprenderla. Purtroppo non è sempre così". Non lo è stato a Chiavari contro l’Entella (biancorossi sotto dopo sette minuti) e nemmeno con il Gubbio (biancorossi sotto dopo undici minuti). "Contro il Gubbio abbiamo giocato un brutto primo tempo – ricorda Colombi – Nella ripresa invece abbiamo accelerato un po’. Forse, in qualche occasione, avremmo anche meritato di segnare prima il gol del pari. Non è arrivato, poi con l’espulsione di Semeraro la partita è cambiata perché ovviamente è diventato tutto più difficile. Peccato poi aver preso il secondo gol, perché in queste partite se riesci a tenerla anche sull’1-0 per l’avversario hai tanto tempo per poterla almeno pareggiare. È chiaro che sotto di due gol e di un uomo è tutto più complicato". Dopo aver alzato il muro per la bellezza di 12 giornate, nelle ultime due i biancorossi sono tornati a concedere qualcosa di troppo agli avversari. E anche il Gubbio ne ha approfittato.

"È vero, abbiamo concesso di più rispetto al solito – dice il numero uno lombardo – In particolar modo nel secondo tempo, forse anche per la grande voglia di pareggiare. Però il calcio è questo, dobbiamo cercare intanto di non prendere gol perché penso che la nostra forza in quelle 12 partite in cui non abbiamo perso è sempre stato il fatto di essere compatti come squadra, saper soffrire insieme quando c’era da soffrire e poi ripartire bene. Nelle ultime due partite questo ci è mancato un po’ per tanti fattori". Colombi non ha certo intenzione di abbattersi. "Dobbiamo cercare di resettare per una settimana, staccare la spina e tornare poi ad allenarci con la voglia giusta e l’energia giusta per fare un buon girone di ritorno". Colombi e compagni potranno ora concedersi ancora qualche giorno di riposo, poi da sabato si tornerà in campo per iniziare a preparare i novanta minuti del giorno della Befana in casa dell’Arezzo".