Il risveglio della Folgore. Partita dominata con la Pro Sesto: "Ora bisogna ripetersi in trasferta"

La Folgore Caratese dimostra anche sul campo di essere una squadra più forte e di avere un organico più attrezzato rispetto alla Pro Sesto e con una doppietta di Simeri – che pare essere al 100% della forma dopo qualche problema fisico iniziale – conquista tre punti che la riportano a contatto (non stretto) con la zona playoff. La vetta resta a -10 ma la squadra vista domenica ha finalmente dato la sensazione di solidità che finora era mancata. Ha giocato il solito primo tempo quasi da dominatrice sbloccando il punteggio con una punizione telecomandata del bomber campano poi nella ripresa ha tenuto botta meglio di altre volte, non è quasi mai andata in sofferenza, non ha subito alcun calo e ha messo in ghiaccio i tre punti colpendo in velocità una Pro Sesto che, obiettivamente, non è in possesso delle stesse armi tecniche dei lambraioli. Gongola mister Carobbio. "Abbiamo giocato una grande partita sotto tutti i punti di vista, dall’approccio al mantenimento e gestione.

Peccato per il gol preso nei minuti finali, altrimenti sarebbe stata una gara perfetta. Adesso guardiamo avanti con più fiducia e maggiore consapevolezza, ma soprattutto cerchiamo di portare lo stesso atteggiamento che abbiamo di fronte al nostro pubblico anche fuori casa, cosa mancata in questa prima parte di stagione". L’esportazione (ma anche la continuità) è il prossimo obiettivo di Carobbio e dice bene, basta guardare i numeri: sui 20 punti totalizzati, 16 arrivano dal fortino di Verano Brianza, quattro da fuori. Per questo la gara al “Voltini“ con il Crema dirà se siamo di fronte a una “nuova“ Folgore…