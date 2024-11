Il Ravenna di Marchionni sa solo vincere: "Il mister ha fatto sentire tutti importanti"

Il Ravenna di Marchionni sa solo vincere. Cinque su cinque in campionato, più la vittoria di Coppa col Fossombrone. Alla vigilia del match di Coppa di domani pomeriggio, alle 14.30, in trasferta col Lentigione, la truppa giallorossa non può che restare sul pezzo, visto che domenica, al Benelli, è in arrivo la capolista Tau Altopascio (prevendita al via da oggi pomeriggio) in un match che potrebbe decretare l’aggancio in vetta.

La truppa giallorossa è tornata da Corticella con la pancia piena grazie al gol di rapina firmato dal bomber Luca Di Renzo: "Sul cross di Rrapaj da sinistra – ha raccontato il trentaquattrenne centravanti piemontese, fugando ogni dubbio sulla regolarità dell’azione – Lo Bosco, contrastato dal difensore, è andato sul primo palo. La palla è rimasta lì, tra il palo e il portiere. Io sono arrivato in contrasto con l’estremo difensore avversario, ma l’ho anticipato e, dopo aver colpito la palla, gli sono finito addosso. Avevo troppa voglia di fare gol". Per Di Renzo si è trattato del 2° gol in campionato, cui sono da aggiungerne altri 2 in Coppa: "Per un attaccante è sempre bellissimo fare gol, ti dà fiducia, ti dà morale e lavori meglio. L’infortunio è ormai acqua passata, mi ha tolto qualcosa, ma adesso non ci voglio più pensare. L’importante è che abbia segnato un gol importantissimo per la mia squadra e sono felicissimo di essermi fatto trovare pronto. Ho cercato di dare il massimo e di aiutare i miei compagni. Quella di Corticella è stata una partita davvero difficile. Ce l’aspettavamo così".

L’attaccante giallorosso è anche tornato sul match di Corticella: "È stata una partita combattuta, molto maschia, caratterizzata da pochissime azioni palla a terra. Sapevamo che sarebbe stata una sfida giocata in questo modo, su un campo irregolare. Senza dimenticare che, gli avversari, adesso, cominciano a conoscerci. L’importante è stato portare a casa i 3 punti e, di questo, siamo felicissimi". Ora, dopo la Coppa di domani, testa alla capolista: "Sarà una domenica speciale. Sappiamo in partenza che, vincendo, conquisteremmo la vetta della classifica. Per questo motivo non vediamo l’ora di affrontare il Tau Altopascio. Ci arriveremo nel momento migliore della nostra stagione e posso dire che siamo pronti".

Infine, il ‘segreto’ di Marco Marchionni che, a Lentigione, potrà contare anche sul nuovo acquisto Amoabeng: "Marchionni – ha concluso Di Renzo – ci ha dato molta ‘mentalità’, ha aumentato la nostra autostima, ci ha fatto sentire tutti importanti, dal primo all’ultimo. Ci ha fatto capire che, vincere o perdere, dipende da solo noi. Il suo merito, da allenatore sempre sul pezzo, è stato proprio quello di capire immediatamente cosa ci serviva, trasmettendoci cultura del lavoro e mentalità vincente".