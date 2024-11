Rimpianto Sant’Agostino

Tra una traversa e un rigore sbagliato arriva un punto con il Sant’Agostino per il Novafeltria. Un punto che premia forse un po’ troppo la formazione riminese, scesa in campo con l’obiettivo dichiarato di salvare la pelle, mentre i ramarri hanno sprecato l’occasione di fare bottino pieno. "Abbiamo lasciato per strada due punti – dice senza mezzi termini il direttore sportivo Marco Secchieroli – e non è la prima volta. In precedenza meritavamo di vincere anche con il Coriano e il Sanpaimola. Non ci sono scuse: abbiamo giocato male, siamo andati in campo con troppa superficialità". A fine primo tempo avete avuto la ghiotta occasione di andare in vantaggio dagli undici metri, ma Cazzadore ha sprecato. "Il rigorista è lui, nelle altre due volte aveva sempre fatto gol".

Si è sentita l’assenza di Anostini? "Sicuramente sì, sono mancate le alternative sulle fasce. Sul mercato bisogna allungare di più la rosa. Arriveranno almeno tre giocatori, due di alto profilo. Li abbiamo già individuati, ma non dico niente per scaramanzia".

Fiorini è uscito per infortunio, i tifosi devono preoccuparsi? "No, non è niente di serio. Ha sentito un fastidio al flessore e l’abbiamo tirato già a scopo precauzionale. Tanto che pensiamo che possa giocare dall’inizio già nella prossima partita, con il Medicina. Attenzione, perché ha appena cambiato allenatore".

Il verdetto del campo è stata una superiorità del Sant’Agostino che non si è tradotta in altrettanti tre punti. I locali hanno sprecato di testa una buona opportunità al 19’, imitati da Toromani che non finalizza a porta a vuota al 26’, per non parlare del rigore sbagliato di Cazzadore. Il Novafeltria va vicinissimo alla rete: sugli sviluppi di un angolo il neo entrato Michelucci serve Castellani, fermato dalla traversa.

Il Sant’Agostino passa in vantaggio al 74’ con Vanzini sugli sviluppi di un corner. Il pari all’84’ sempre su calcio d’angolo: da Baldinini la palla arriva a Camara che mette in mezzo per la deviazione vincente di Piva.

