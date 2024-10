Il ritorno del mister. Malotti, squalifica conclusa

Per un tecnico che ritorna in panchina, un tecnico che resta ancora lontano dalla panchina. Mister Roberto Malotti, infatti, dopo avere terminato la lunga squalifica, domenica sarà in campo sul terreno di gioco di Terranuova Bracciolini dove il Grosseto affronterà, inizio alle 15, per la sesta giornata del girone d’andata l’undici del Terranuova Traiana. Sulla panchina degli aretini, invece, sarà ancora assente per l’ultima delle quattro giornate di squalifica il tecnico Marco Becattini il quale sarà sostituito dal "secondo" Andrea Meniconi. In casa del Grifone tutto procede senza intoppi perchè. come si sa, la vittoria porta sempre serenità e fiducia ed appare scontato che venga riproposto l’undici vittorioso contro la Sangiovannese: una autentica verifica per i biancorossi maremmani . Ed in vista del match di domenica andiamo a sentire come in casa del Terranuova Traiana (è ancora vivo il ricordo di quanto successe due anni fa) stia crescendo l’attesa per questa gara. Ricordiamo che la squadra aretina è in serie positiva da quattro giornate. "Noi siamo sempre in emergenza, ma non vogliamo alibi. Cercheremo di sfruttare, anche se non sarà facile, i punti deboli degli avversari". "Il Grosseto è una squadra importante, ma non ci fa paura anche alla luce del pareggio ottenuto in casa dell’Ostia Mare – afferma mister Andrea Meniconi – e ci aspetta una battaglia".