Il ritrovo della formazione ’82-’83. Allievi dell’Urbino: quella stagione d’oro

I ‘ragazzi’ della formazione Allievi Provinciali Urbino 1982-83 si sono ritrovati nei giorni scorsi allo stadio di Urbino (foto di P.Cocchi) per un amarcord all’insegna dell’amicizia. "La cosa più bella – dicono all’unisono – è riavere indossato la maglia da gioco dell’Urbino e avere posato per una foto così come era successo 40 anni fa. Tranne tre hanno risposto tutti all’appello, ognuno ha ricordato aneddoti e curiosità del periodo. In particolare si è ricordato la finale Allievi Provinciali dove avevamo battuto la forte Vadese per 2 a 1. Il direttore sportivo di allora Claudio Crespini ha confermato che la nostra era una delle formazioni più forti dell’Urbino a livello giovanile. Una squadra formata da giocatori di diversi paesi vicino alla città ducale". La serata è andata avanti consumando un buon pasto.

am. pi.