Il Rolo pronto a frenare la Correggese. Prima interna insidiosa per Scandiano

Secondo turno di campionato per Eccellenza e Promozione (ore 15.30), mentre è ancora tempo di Coppe dalla Prima alla Terza categoria (ore 16.30).

Nella Serie A dei Dilettanti fari puntati sul "Borelli" per il derby Correggese-Rolo coi biancorossi partiti a mille grazie al poker servito all’Arcetana: ex di turno il trainer locale Gallicchio e il difensore rolese Ziliani che ha indossato anche la fascia di capitano nel suo lungo percorso correggese.

Promette gol e spettacolo la sfida del "Morelli" fra i padroni di casa del Brescello Piccardo che ricevono gli ambiziosi piacentini del Nibbiano, pure loro vittoriosi all’esordio.

Il Fabbrico cerca riscatto fra le mura amiche contro il Salsomaggiore del bomber ex borettese Fanti.

Stessa missione per l’Arcetana che rende visita all’esperta Fidentina.

Prima interna tutta in salita per la matricola Sporting Scandiano opposta alla fuoriserie Borgo San Donnino desiderosa di tornare in Serie D e che in estate ha inserito l’ex guardiano granata Narduzzo, l’ex rolese Serroukh e l’ex bagnolese Tzetkov, oltre a Roma, ex regista di Correggese e Lentigione.

Dopo il primo punto stagionale colto in rimonta, la Vianese si misura coi modenesi delle Terre di Castelli battuti ai rigori lo scorso giugno negli spareggi nazionali per la D dalla nobile decaduta Giulianova.

Poker di derby in Promozione con due classici e due sfide inedite: il rinnovato Castellarano del tecnico fresco ex di turno Paolo Lodi Rizzini deve guardarsi da un Baiso/Secchia sorpreso sette giorni fa dalla matricola Casalgrande, mentre si attende il tutto esaurito per Campagnola-Riese.

Gasato dal blitz di Carignano, il debuttante Masone cerca conferme contro l’habituè Vezzano. Si ritrovano a distanza di decenni Luzzara e Bagnolese in un match a tinte rossoblù. Primo match stagionale davanti al proprio pubblico per la Sammartinese che va all’assalto dello United Carpi per centrare il primo hurrà di questa annata.

Per la Coppa Emilia di Prima categoria l’Abc tenta lo sgambetto esterno al Daino Santa Croce, argento in carica dopo la finale persa col Colombaro. Vernice per Levante, Roteglia, Real Casina e Virtus Bagnolo che, grazie al sorteggio, avevano saltato il primo round della Coppa Emilia di Seconda categoria. Quasi tutti in bilico nel return match degli ottavi del Memorial Presidenti, ad eccezione del Coviolo cui serve una remuntada contro il neo-retrocesso Sporting Cavriago.

Il menu

Eccellenza: Brescello Piccardo (3)-Nibbiano (3); Correggese (3)-Rolo (1); Fabbrico (0)-Salsomaggiore (3); Fidentina (1)-Arcetana (0); Sporting Scandiano (0)-Borgo San Donnino (3); Terre di Castelli (1)-Vianese (1) a Marano sul Panaro.

Promozione. Girone A: Boretto (0)-Sorbolo Biancazzurra (1) a Castelnovo Sotto; Fornovo Medesano (1)-Bibbiano/San Polo (3); Luzzara (1)-Bagnolese (0); Masone (3)-Vezzano (1); Montecchio (1)-Monticelli (1).

Girone B: Campagnola (1)-Riese (3); Casalgrande (3)-Smile (1); Castellarano (3)-Baiso/Secchia (0); Sammartinese (1)-United Carpi (1).

Prima categoria (secondo turno Coppa Emilia): Daino Santa Croce-Atletico Bibbiano Canossa; FalkGalileo-Quattro Castella; Guastalla-Casalese a Pieve di Guastalla; Campeginese-Rubierese; Virtus Correggio-San Damaso a Novellara (ore 17.30).

Seconda categoria (secondo turno Coppa Emilia): Borzanese-Casalgrandese; Celtic Cavriago-Carpineti; Gattatico-S.Ilario (ore 18.30); Levante-Fellegara; Reggio Calcio-Novellara; Roteglia-S.Prospero Correggio; United Albinea-Real Casina; Virtus Mandrio-Virtus Bagnolo.

Terza categoria (ritorno ottavi Memorial Presidenti). Cadelbosco-Rivalta (and. 1-1); Cavriago-Plaza Montecchio (2-3); Collagna-Amici di Davide ore 15 (1-2); Coviolo-Sporting Cavriago (1-4); Fogliano-Biasola (1-0); Gatta-Felina (2-3); Sporting Tre Croci-Invicta Gavasseto (1-2); Vetto-Ramiseto/Ligonchio (0-2).