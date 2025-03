Il rush finale inizia con il derby. E potrebbe non essere l’ultimo

Un finale di stagione stravolto. Il rinvio della trasferta di Pescara, originariamente in programma sabato scorso, ha costretto l’Arezzo a modificare i propri programmi non senza ripercussioni, anche se poi, come sempre, sarà il campo a stabilire se la squadra avrà effettivamente pagato dazio oppure, chissà, ne avrà inaspettatamente tratto giovamento. Di certo c’è che la squadra ha dovuto osservare un turno di riposo forzato per poi dover affrontare in nove giorni tre gare tanto sentite quanto complicate. Riavvolgendo il nastro, la Lega Pro ha deciso di fissare il recupero di Pescara-Arezzo a mercoledì 9 aprile, con orario ancora da determinare. Vani i tentativi della società amaranto di programmarla in una data della settimana successiva, prima di Pasqua.

A questo punto, la società del presidente Manzo ha chiesto e ottenuto l’anticipo del derby contro il Perugia per guadagnare quantomeno una giornata in più tra la sfida agli umbri e, appunto, il successivo recupero in Abruzzo. Il Pescara, infatti, giocando da calendario venerdì 4 aprile, avrebbe avuto ben due giorni in più rispetto agli amaranto per preparare lo scontro diretto. Da domenica 6 aprile alle 15, insomma, Arezzo-Perugia è stata spostata a sabato 5 alle ore 20.30.

Una richiesta che ha una logica dal punto di vista tecnico, ma che da quello logistico ha comportato comunque delle problematiche. Questo perché per il derby era stata indetta la "giornata amaranto", per cui anche gli abbonati devono acquistare il biglietto. La prelazione per gli abbonati era già partita, quindi se il cambio di orario dovesse scontentare qualcuno, l’Arezzo dovrà anche procedere a eventuali rimborsi.

Tornando al calendario degli amaranto da qui a fine campionato, dunque, l’Arezzo torna in campo proprio sabato 5 alle 20.30 contro il Perugia al Comunale, poi avrà due trasferte dall’alto coefficiente di difficoltà in pochi giorni: prima Pescara mercoledì 9, poi Chiavari contro la Virtus Entella, l’attuale capolista del girone, domenica 13 alle 15. Invariate, infine, le date degli ultimi due turni: a Pasquetta (lunedì 21 aprile), ancora alle 15, il Cavallino ospita la Lucchese, dopodiché concluderà la sua stagione regolare in casa della Pianese domenica 27 alle 16.30. La volata per un posto migliore nei playoff sta per partire e non è detto che il primo avversario verso la B sia proprio il Perugia, se il Grifone dovesse qualificarsi per i playoff.