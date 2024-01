Il Russi di calcio a 5 domina ed espugna il campo di Grosseto

Vittoria di straordinaria importanza per il Russi di calcio a 5 alla Bombonera di Grosseto: i ravennati si impongono 6-1 su un campo che aveva visto passare solo le prime due della classe, Ternana e Dozzese. La prima metà gara è equilibratissima, chiusa dal Russi 2-1, a segno con Spadoni e Michelacci mentre, nell’unica vera occasione dei locali, accorcia El Johari. A inizio ripresa il Russi soffre per l’espulsione di Bolotti: appena ritrovata la parità numerica segnano subito con Cianciulli, allungando sul 3-1. Poi Michelacci e due volte Spadoni, a segno dunque tre volte, arrotondano il punteggio sul 6-1 per la squadra di Simone Bottacini. Risultati serie A2, girone B (13ª giornata): P. Picena-Dozzese 4-5, H. Roma-Bfc 1-1, Grosseto-Russi 1-6, Prato-Ternana 1-6, R. Emilia-R. Fabrica 8-0. Riposa: Buldog. Classifica: Ternana 29, Dozzese 28; R. Emilia 20; Bfc 21; P. Picena 17; Russi 14; R. Fabrica, H. Roma 13; Grosseto, Prato 10; Buldog 6.

u.b.