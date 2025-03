Il San Felice è campione. Terza categoria dominata

Una vittoria che rappresenta il punto esclamativo su una stagione dominata fin dalla prima giornata. Che il San Felice, ai nastri di partenza, avesse ambizioni di vertice era risaputo, ma anche i più inguaribili ottimisti avrebbero faticato ad immaginare un’annata simile da parte dei gialloblu. Con la vittoria per 4-0 ottenuta sabato ai danni dello Sporting Lazzeretto, la formazione guidata da Giovanni Borrelli ha conquistato in modo aritmetico il campionato di Terza Categoria con cinque partite ancora da giocare, centrando contestualmente anche la promozione in Seconda a meno di dodici mesi dalla retrocessione arrivata nel maggio scorso. Un percorso netto e incontrastato quello del San Felice, che ha demolito dalla prima all’ultima tutte le avversarie che hanno tentato di sbarrargli la strada. Il verdetto del salto di categoria era nell’aria già da alcune settimane, ma il match del Frascari ha spazzato via anche gli ultimissimi dubbi e dato il via alla festa di Mazzucco e compagni. A testimoniare il dominio dei gialloblu da ottobre ad oggi sono le statistiche: 70 punti in 26 giornate, 22 vittorie, quattro pareggi e zero sconfitte, 68 gol siglati e solo 9 subiti, miglior attacco e miglior difesa.

Quello del San Felice è un successo in cui non spicca un singolo in particolare, ma nel quale c’è un contributo fondamentale da parte di tutti gli interpreti. A partire dai bomber della squadra, prima Bartoletti con 13 reti e poi Aduwa con 11, senza però dimenticare l’apporto di centrocampisti e difensori, leggere alle voci Palandri e Milani, a segno rispettivamente sei e sette volte. Una fetta di promozione non può che essere del tecnico Giovanni Borrelli, che in estate, dopo aver lasciato il Cqs in Prima Categoria, è sceso addirittura di due categorie, e del direttore sportivo Bruno Tondini, "vecchia volpe" del calcio dilettantistico pistoiese, che aggiunge un altro trofeo ad un palmares già decisamente ricco. Un trionfo del gruppo, in attesa di capire cosa succederà in estate e quali correttivi potranno essere applicati ad un organico già competitivo per affrontare l’ostica Seconda Categoria.

Michele Flori