Il Sanpaimola senza Succi. Reno-Medicina, sfida tra bomber

Il campionato di Eccellenza manda in scena oggi, alle 14.30, le gare della terza giornata di ritorno. Il menù propone derby e scontri al vertice di grande interesse.

Reno-Medicina Fossatone. È a tutti gli effetti uno scontro diretto. E il merito è soprattutto della formazione di casa, capace di consolidare il 6° posto a quota 30, a -4 dai rivali di oggi, ovvero dalla zona spareggi. La formazione di mister Ortolani arriva al big match col recupero di mercoledì contro il Masi Torello (finito 1-1) nelle gambe. La terza gara in 8 giorni e la squalifica di De Rose, potrebbero farsi sentire, ma l’umore è comunque molto alto, visto che domenica scorsa la Reno aveva espugnato Gambettola, inaugurando alla grande il 2024. Il Medicina Fossatone, 3° della classe in condominio col Pietracuta, ha ambizioni di classifica, ma fuori casa ha perso già 4 volte (Sant’Agostino, Russi, Sasso Marconi e Pietracuta), oltre ad essere stato costretto al pareggio dal Massa Lombarda. Sarà comunque una sfida fra bomber di razza: Filippi (capocannoniere del girone B con 12 reti) e Noschese (5) da una parte; Boschi (9), Mascsanzoni (6) e Musiani (5) fra gli ospiti. All’andata finì 2-2, con pareggio di Noschese in zona Cesarini.

Russi-Massa Lombarda. Al ‘Bucci’ si gioca una sfida di campanile, ma anche di classifica. Entrambe le squadre sono all’11° posto con 24 punti, e devono allontanarsi dalla zona playout che dista solo 2 punti. I padroni di casa, che mercoledì prossimo recuperano la gara casalinga col Gambettola, sono reduci dal pareggio a reti bianche di Bentivoglio. Il Massa invece viene dalla lunga trasferta di Secchiano nel recupero di mercoledì con la Vis Novafeltria, che ha fruttato un punto. All’andata 2-0 con reti di Bergamaschi e Gualandi. Le ultime 10 sfide incrociate vedono in vantaggio il Massa Lombarda – oggi senza lo squalificato Campomori – con 4 vittorie 5 pareggi e una sconfitta.

Sanpaimola-Gambettola. Nonostante la classifica, al ‘Buscaroli’ di Conselice il match è cartello. I padroni di casa – al 13° posto con 22 punti, a -2 dalla zona salvezza – sono annunciati in grande spolvero, reduci dai successi su Granamica e Diegaro, anche se dovranno rinunciare allo squalificato Succi. Gli ospiti viaggiano invece al 9° posto con 27 punti e vengono dal successo 3-2 di mercoledì contro il Zola Predosa che ha garantito l’accesso alla finale regionale di Coppa Italia. Sarà comunque una fida nella sfida per i due bomber. Da una parte Federico Bonavita del Sanpaimola, che si presenta con 8 reti nel cassetto e, dall’altra, Christian Longobardi a quota 10. All’andata fu una Caporetto per la formazione di San Patrizio. Il Gambettola vinse infatti 4-0. Sugli altri campi: Castenaso-Bentivoglio, Cava Ronco-Masi Torello, Sant’Agostino-Sasso Marconi, Savignaese-Granamica, Tropical Coriano-Diegaro, Vis Novafeltria-Pietracuta.