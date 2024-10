Il Santa Maria a valanga. Gode il Ponte a Cappiano

In un fine settimana dolce amaro per le squadre del circondario impegnate nei campionati di Prima e Seconda Categoria sono tre quelle che possono sorridere. Partiamo dal Gambassi, che dopo il pari a reti bianche di Peretola contro la Dinamo Florentia ha conservato il secondo posto del girone E di Prima Categoria con 14 punti, gli stessi della Castelnuovese, a due lunghezze dalla capolista Reggello. Nella prima frazione i gialloverdi termali si sono visti anche annullare una rete a Buscè per sospetto fuorigioco sugli sviluppi di un corner, mentre nella ripresa la gara si è fatta più complicata per i ragazzi di mister Falco che hanno anche chiuso in nove contro undici per due espulsioni.

Le uniche due vittorie sono arrivate invece in Seconda Categoria da Santa Maria e Ponte a Cappiano. I gialloblù hanno colto il primo successo stagionale regolando 5-2 in casa l’Atletica Castello. Mattatore della gara il giovane attaccante Tofani, autore di una tripletta, mentre gli altri due gol empolesi portano la firma di bomber Carraro e dell’esterno difensivo Policicchio. Il Santa Maria è così salito a 7 punti con il miglior attacco del girone, portandosi a metà classifica.

Nel gruppo G, invece, il Ponte a Cappiano ha fatto suo lo scontro diretto casalingo contro l’Aurora Montaione. I calligiani si sono imposti con il risultato di 3-1 grazie alle reti di Viti, Covato e Nencioni mentre per la squadra di Razzanelli è andato in gol l’esperto centrocampista Blè. Il team di Bettarini, secondo da solo, ha così rosicchiato due punti alla capolista Castelfranco, caduta per la prima volta proprio nell’ultimo week-end: 15 punti contro 13. Chiudiamo con le ultime due compagini empolesi uscite sconfitte nel girone F di Seconda Categoria. La matricola Avane ha lottato, ma alla fine nulla ha potuto a Campi Bisenzio contro il più quotato Daytona (3-1 il finale con centro giallonero ad opera di Reali), che grazie a questi tre punti ha agganciato in vetta il Naldi insieme a Sesto Calcio e Laurenziana. Proprio quest’ultima ha espugnato con un rocambolesco 5-3 il campo del Monterappoli, a cui non sono bastate le reti dei fratelli Besmir e Florian Koceku oltre a quella del difensore Pace.