Il Seravezza di Brando continua a volare. Partenza choc e poi una rimonta pazzesca

ostia mare lido

2

seravezza pozzi

3

OSTIA MARE LIDO: Morlupo, Pinna, Ouali, Senesi, Lazzeri, Rasi, Proietti, Angiulli, Di Francesco, Persichini, Checchi. All. Minincleri.

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Mosti, Paolieri, Greco, Benedetti, Bellini, Menghi, Bocci, Bedini, Sanzone, Bartolini. All. Brando.

Arbitro: Angelo di Marsala.

Marcatori: 2’ pt Ouali (O), 8’ Senesi (O), 17’ Bellini (S), 40’ Benedetti (S); 23’st Menghi (S).

– Vittoria con rimonta incredibile per il Seravezza Pozzi che dopo un avvio shock si è ritrovato sotto 2-0 in 8 minuti allo stadio “Anco Marzio“ per poi rimettere pari il match già prima dell’intervallo andando poi a completare il ribaltone nella ripresa col gol-partita di Menghi. E così sono 7 punti in 3 giornate di campionato nel girone E di Serie D per i verdazzurri che in questo avvio di stagione sotto la guida di Lucio Brando sono ancora imbattuti fra campionato e coppa (con tre vittorie ed un pareggio in quattro partite... avendo già affrontate avversarie di blasone come Prato, Grosseto e appunto Ostia Mare Lido).

Il Seravezza, privo dei noti lungodegenti Marinari, Delorie ed Accorsini, stavolta viene schierato col modulo 4-2-3-1 con la difesa composta da Mosti-Paolieri-Sanzone-Bedini, la coppia mediana Menghi-Greco ed il terzetto Bartolini-Bellini-Bocci sulla trequarti a sostegno del terminale offensivo Benedetti. L’avvio però è da mani nei capelli, con l’Ostia che colpisce subito con Ouali su bella imbucata che trova impreparata la retroguardia versiliese. Il raddoppio laziale arriva su palla persa da Greco e nuovamente con una conclusione di Senesi imparabile per Lagomarsini. Sembra una domenica nata male, di quelle che “può finire peggio“. E invece i verdazzurri hanno il grande merito di non abbattersi nonostante l’immediato doppio svantaggio. Il Seravezza inizia a giocare come sa e macina azioni e chilometri col suo calcio di aggressione. Bellini accorcia le distanze al 17’ incrociando di destro e colpendo il palo per poi insaccare sulla respinta in tap-in. Il pari al 40’ lo fa bomber Benedetti (già a 4 gol in 4 gare giocate quest’anno... e sono 93 in tutto per lui in maglia seravezzina) che salta anche il portiere imbeccato dal passaggio in verticale del fantasista Bellini (servito tra le linee dall’ottimo 2006 Paolieri).

Nella ripresa la squadra di Brando continua ad esercitare un calcio dominante e su una palla recuperata in mezzo va poi a sviluppare l’azione a destra con palla rimessa indietro per l’accorrente Menghi che finta di andare sul destro e invece si sposta palla sul mancino incrociando alla sinistra del portiere. Per il forte centrocampista 2001 ex Trestina fanno già 2 gol dopo quello a Sarzana contro la Fezzanese. Nel finale il Seravezza difenderà la propria porta col coltello fra i denti, portando a casa con merito il risultato pieno. La classifica strizza l’occhio e domenica al “Buon Riposo“ arriverà il San Donato Tavarnelle.