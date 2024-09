Il Seravezza è a Prato... ma ha già due crociati. Camaiore-Viareggio piatto forte di serata

E adesso... non si scherza più! C’è il via alla Coppa che apre la stagione ufficiale in tutte le categorie. Ed in Versilia tira subito aria di derby. Ieri, nelle varie categorie, ci sono state alcune gare giocate in anticipo al sabato (tra cui il derby di Coppa di Prima categoria Capezzano-Torrelaghese che è terminato 1-1).

Oggi in Coppa Italia di Serie D il Seravezza Pozzi parte in trasferta, al Lungobisenzio contro il Prato alle 15: dirige Melloni di Modena, coadiuvato da Tonti di Brescia e Lattarulo di Treviglio. I verdazzurri hanno già perso per l’intera stagione il fantasista 2004 Delorie e il difensore mancino Marinari (entrambi si sono rotti il crociato e dovranno restare fermi ai box per parecchio tempo). L’ultimo innesto Coly, (ri)preso proprio in sostituzione di Marinari, è ancora indietro di condizione. La probabile formazione schierata dall’ex di turno Lucio Brando potrebbe essere questa (col modulo 4-3-2-1): Lagomarsini; Salerno (2004), Sanzone, Paolieri (2006), Mosti; Bedini, Menghi, Bartolini (2005); Lepri, Bellini; Benedetti (c).

Nell’andata del primo turno della fase regionale della Coppa di Eccellenza invece ecco subito due "partitissime" serali: alle 20.45 al “Necchi-Balloni“ Real FQ-Massese (arbitro Poggianti di Livorno, assistenti Santaera di Pisa e Mangini di Livorno) e sopratutto alle 20.30 al Comunale il derby Camaiore-Viareggio (terna pisana con Noto, De Fazio e Braga). I bluamaranto di Cristiani ci arrivano senza lo squalificato Bacci e dovrebbero giocare con questo undici iniziale (modulo 4-2-3-1, variabile in 4-3-3) con un paio di dubbi: Barsottini; Borgia, Zavatto, Zambarda (c), Bologna (2005); Granaiola, Anzilotti (Amico); Nardi, Cornacchia, Da Pozzo (Kthella); Chiaramonti. Più problemi per Santini che non ha in mezzo al campo lo squalificato Remedi, l’acciaccato Minichino e l’infortunato Benassi (per il quale si teme un lungo stop) e dovrebbe mettersi con questo 4-3-1-2: Carpita (c); Frroku (2005), Bertacca, Sorbo, Bertelli (Sapienza); Cosimo Belluomini, Bianchi, Marinai; Bibaj; Brega, Morelli.

Per la Coppa di Promozione nei rispettivi triangolari riposano subito sia Pietrasanta (che guarda San Giuliano-Urbino Taccola) sia Forte dei Marmi (che guarda San Marco Avenza-Pontremolese). In Coppa di Seconda oggi alle 15.30 al “Raffi“ c’è Dallas Romagnano-Corsanico (con il Massarosa spettatore riposante).

E da lunedì ricominciano pure le puntate del programma Palla al centro Versilia Football Planet: diretta alle 21 su YouTube.