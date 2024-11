Il Seravezza frena il Livorno. Lagomarsini sugli scudi

LIVORNO – Continua a restare indigesto il Seravezza per il Livorno al “Picchi“: dopo che un anno fa i verdazzurri andarono a vincerci 1-0 all’Ardenza (ma, va detto, la squadra amaranto non era forte come quella di quest’anno) stavolta ne sono venuti fuori con un pareggio senza reti che dà continuità alla striscia positiva dei versiliesi (al quinto risultato utile di fila fra campionato e coppa). Uscire indenni dallo stadio livornese era tutt’altro che semplice vista la qualità della rosa amaranto, certificata dal primo posto in classifica e dal fatto che in pratica tutti gli addetti ai lavori diano la squadra del ’Mago’ Paolo Indiani come la stra-favorita (senza rivali vere) per la salita in Serie C.

Il Seravezza ritrova il suo numero 10 Lorenzo Bellini ma il tecnico Lucio Brando (costretto alla tribuna per turno di squalifica) lo terrà in panchina per i 96 minuti di gioco. E anche l’attaccante 2004 Stabile stavolta non è stato usato a gara in corso, preferendo il 2005 Bocci come ricambio a Lepri a metà ripresa.

Lo 0-0 finale va decisamente più stretto al Livorno per le occasioni create, con il portierone Ettore Lagomarsini che è stato tra i migliori in campo del Seravezza, specialmente nel primo tempo dove ha parato tutto. Va però altrettanto ammesso che i versiliesi hanno dato parecchio filo da torcere alla formazione di Indiani, impensierendo in più occasioni la difesa amaranto.

Nel Livorno si è sentita la mancanza di Capparella: il forte ex Tau è l’uomo in grado di dare fosforo alla manovra offensiva. Nel primo tempo i padroni di casa hanno creato tante situazioni con Marinari, Filippo Bellini, Russo e Regoli ma hanno trovato un Lagomarsini in giornata di grazia che si è confermato tra gli estremi difensori più forti in assoluto dell’intera Serie D nazionale. Pure nella ripresa le occasioni non sono mancate ma il risultato non è cambiato finendo 0-0. Il match si è concluso 10 contro 10 per i rossi ai difensori Siniega da un parte all’82’ e Sanzone dall’altra all’89’. Ammoniti Menghi, Mosti e Bedini negli ospiti, Bellini e Dionisi nei locali.

E tra due giorni si replica, con Livorno-Seravezza che animerà il mercoledì di Coppa Italia nella gara secca dei sedicesimi.