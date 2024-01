Il Seravezza può allungare. Amoroso con un dubbio

Può e vuole approfittare del turno tendenzialmente “favorevole“ per provare ad allungare in vetta su qualcuna delle tante inseguitrici il Seravezza Pozzi 1° che però intanto deve pensare alla sua di bella gatta da pelare.

Al “Pianigiani“ di Tavarnelle Val di Pesa contro il San Donato di Collacchioni infatti cogliere i 3 punti sarà tutt’altro che semplice. Ma già all’andata i verdazzurri si sono imposti contro i gialloblù fiorentini (in quel 3-1 al “Buon Riposo“ segnarono Mugelli, Brugognone ed il solito Benedetti) e oggi vogliono replicare in trasferta, in una 19ª giornata di campionato (seconda di ritorno nel girone E tosco-umbro della Serie D) in cui spiccano gli scontri diretti Pianese-Follonica Gavorrano e Grosseto-Livorno (con gli amaranto che per il dopo Pinzani-Favarin hanno scelto l’ex Viareggio 2014 Doga come nuovo direttore e l’ex Albissola Fossati come nuovo allenatore).

Nel Seravezza (reduce da ben 11 risultati utili di fila) oggi oltre all’omologo d’età e ruolo Maffei l’assenza pesante è quella del difensore classe 2003 Coly, che ha rimediato 3 turni di stop per i quali la società verdazzurra ha fatto ricorso (che sarà discusso in settimana nelle sedi opportune) sperando di vedere ridotta la squalifica "tenendo conto delle offese razziali ricevute nel match contro l’Aquila Montevarchi". Per Amoroso le possibilità sono due: giocare con la coppia centrale “vecchia“ Lopez Petruzzi-Mannucci, sacrificando però un “over“ davanti come Putzolu per dar spazio come quarta quota “under“ al 2004 Delorie... o altrimenti lanciare subito titolare uno degli ultimi innesti (il 2004 Nannetti, ex Mobilieri Ponsacco) al centro della retroguardia a fare coppia con Mannucci e tenere invariato l’assetto offensivo. Davanti, a proposito, rientra dopo la giornata di squalifica il numero 10 Camarlinghi. In settimana acciacchi per i giovani Salerno e Sforzi, che restano da valutare. Oggi dirigerà Palmieri di Brindisi, assistito da Grillo di Pordenone e Foglietta di Foligno.

Ecco la probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Salerno (’04), 20 Lopez Petruzzi (23 Nannetti ’04), 28 Mannucci, 8 Ivani (’04); 21 Bedini, 4 Granaiola; 7 Brugognone (’05), 24 Delorie (’04) (5 Putzolu), 10 Camarlinghi; 9 Benedetti. All. Amoroso.