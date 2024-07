Il Seravezza tiene Maffei. Panconi è del Viareggio

In Serie D il Seravezza Pozzi fa registrare un paio di importanti novità nel tessuto dirigenziale: arrivano infatti gli ex Pro Livorno Marcello Puccini (che entra a far parte del C.d.A.) e Piero Ceccarini: l’ex arbitro internazionale (“quello del rigore non dato su Ronaldo in un Juve-Inter del 1998“ che è rimasto nella storia del calcio italiano) rivestirà il ruolo di addetto stampa verdazzurro e di responsabile dei rapporti istituzionali del club. Conferme invece per il massese Luca Della Maggiora come allenatore in seconda (era il vice di Amoroso...e ora lo sarà anche di Brando) e per il difensore viareggino classe 2003 Emanuele Maffei che prolunga il suo contratto col Seravezza per altre 2 stagioni dopo aver saltato l’anno scorso per grave infortunio.

In Eccellenza il Viareggio ingaggia il terzino destro 2005 Marco Panconi, viareggino cresciuto nella Fiorentina e poi a Livorno, Pisa, Seravezza e Lucchese. Alla prima esperienza coi grandi Panconi si candida ad esser l’under titolare delle zebre che così potrebbero giocare con tutti over in mediana e davanti. Ufficializzata poi la (scontata) conferma del versatile Manolo Benassi che dichiara: "Sono arrivato qua a gennaio per restarci il più a lungo possibile. Tutti sanno quanto tengo a questa maglia e la voglia che ho di aiutare i compagni per ottenere risultati sempre più rosei. La stagione appena finita mi ha regalato emozioni indescrivibili. Vincere per Viareggio ha un sapore unico". Annuncio di un nuovo acquisto e di una conferma pure in casa Camaiore dove arriva il difensore Matteo Zavatto (dalla Massese) e dove resta il centrocampista 2004 Alberto Verona. Il Real FQ affida la direzione sportiva della sua Juniores regionale ad Alessandro Parducci e come 1° innesto a disposizione di mister Daniele Maiolani ecco il difensore 2006 Alessio Parducci. In prima squadra c’è la conferma per l’esterno Alessandro Meucci, 2003 alla 5ª stagione di fila lì.

In Promozione il Pietrasanta si rinforza con Filippo Della Pina, laterale sinistro 2002, abile crossatore, ex San Marco Avenza, GhiviBorgo, Real FQ e Massese.

In Prima categoria il Capezzano riaccoglie il ds Davide Pisani (da Seravezza), conferma in panchina il figlio del presidente Riccardo Coli oltre al preparatore atletico Gianluca Di Cola (che guida pure la Juniores). Tra i giocatori si riparte da capitan Mattia Pacini, dal portiere Lorenzo Bartelletti, da Francesco Dalle Luche, Steven Correia, Francesco Lampitelli, Tommaso Checchi, Filippo Belluomini, Lorenzo Pardini e Lorenzo Tancredi.

In Seconda categoria il Corsanico, dopo Lubrano, perde anche Carlo Zullo nella dirigenza.

In Terza categoria il Lido di Camaiore con entusiasmo cala un nuovo poker di acquisti: Jacopo Vanni, Alessandro Barbuti, Daniele Ceragioli e Luca Raffaelli.

Simone Ferro