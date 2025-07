Il Siena Fc è a caccia di ’under’. Pacchetto giovani da ricostruire

Dei finora pochi nomi accostati alla Robur (il difensore Martinelli, gli attaccanti Ledonne, Regoli e Panattoni e i centrocampista Simonetti e Zanoni) nessuno è un under, neanche l’unico per cui manca solo l’ufficialità ovvero l’esterno Ciofi. Il pacchetto dei giovani infatti è completamente da (ri)costruire viste le carenze e gli errori fatti nello scorso campionato. Partendo dagli under più ‘anziani’ ovvero i 2005, hanno ancora un anno di contratto Pescicani, jolly della corsia destra e Di Paola che però sembra non essere nelle idee di Bellazzini.

Torna dal prestito al Torrita (retrocesso dalla Promozione alla Prima Categoria) l’ivoriano Soumahoro, anche lui classe 2005. Secondo il Fol il giovane esterno d’attacco arrivato un anno fa in prova e poi tesserato senza però mai esordire in prima squadra (è andato in panchina solo a Figline) potrebbe comunque restare per almeno per la prima parte del ritiro estivo in modo da essere valutato dallo staff tecnico. Serviranno comunque almeno altri due o tre 2005 in diverse zone del campo per colmare le lacune numeriche attuali. Come 2006 sono stati congedati Stacchiotti e i deludenti Di Gianni e Carbè. Serve quindi una batteria completamente nuova indipendentemente se tornerà dall’Empoli, società di appartenenza, la mezzala Suplja, che ha avuto un buon impatto lo scorso anno ma che forse non si adatterebbe perfettamente all’idea di una mediana a due come probabilmente sarà con Bellazzini e il suo 3-4-2-1.

Infine i più giovani, ovvero i 2007. Faranno parte della rosa il difensore Calamai e la mezzala Rogani, entrambi della Juniores di Voria. Poi c’è Lapadatovic che nelle scorso torneo non era stato possibile tesserare in quanto minorenne straniero, ma dal primo giorno di ritiro sarà arruolabile. Servirà però almeno un altro 2007 onde evitare i problemi dello scorso anno con i 2006. La scelta potrebbe ricadere sul portiere.

Guido De Leo