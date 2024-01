Il simbolo della versatilità Cerretelli cambia pelle Da difensore a mediano per esigenze tecniche "Sto cercando di dare il mio contributo mettendomi a disposizione del mister"

Quella a Fermo è stata la terza partita consecutiva da titolare di Francesco Cerretelli, arruolato nel centrocampo azzurro per l’emergenza che ha colpito il reparto. Il ventitreenne fiorentino, ironia della sorte, era tornato all’ombra delle Alpi Apuane per completare la batteria dei difensori impratichendosi in quello che poteva diventare il suo nuovo ruolo ma evidentemente il destino per lui ha avuto altri piani.

"Mi è stato chiesto di giocare davanti alla difesa – spiega il giocatore multiuso della Carrarese – e non è stato complicato dal momento che in passato lo avevo già fatto e che oltretutto sono entrato in meccanismi ben oliati come i nostri. Sto cercando di dare il mio contributo mettendomi a disposizione del mister e dei compagni e sta andando abbastanza bene". Con Cerretelli in campo, in effetti, la Carrarese ha vinto i due derby con Lucchese e Pontedera e pareggiato sabato con la Fermana in quella che è stata una piccola “frenata“ in classifica.

Il giudizio del mediano sulla prestazione della Carrarese è in ogni caso positivo: "La squadra non ha sbagliato approccio e nel primo quarto d’ora del primo tempo, ma anche nei primi dieci minuti della ripresa, ci siamo affacciati pericolosamente dalle parti di Furlanetto. Alla fine non si è rischiato più di tanto e ritengo che la prestazione sia tutt’altro che da buttare. Ci è mancato probabilmente il guizzo negli ultimi metri, quello sì. Serviva una giocata o una palla inattiva per sbloccare una gara che sapevamo essere difficile contro una Fermana che è apparsa molto determinata e concentrata nello strappare punti".

Cerretelli, che a metà ripresa è stato sostituito da Zuelli, si è reso utile con le sue caratteristiche di lottatore fornendo copertura e fisicità alla squadra. La concorrenza per lui si farà più serrata nella prossima sfida visto che nel parco centrocampisti rientrerà sicuramente Palmieri e forse anche Capezzi. Il giocatore ha le idee chiare su come potrebbe delinearsi il match di domenica sera contro l’Arezzo.

"Si tratta di un derby e potrebbe svilupparsi in termini “sporchi“ come è successo a Fermo. Noi dobbiamo partire dal senso di rivincita per superare il rammarico di aver ottenuto solo un punto contro la Fermana. Di solito a Carrara non è mai facile per i nostri avversari e faremo di tutto per far continuare questo trend".