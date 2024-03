Il sogno bianconero continua. Ma quanta sofferenza per il Cgc. Piegata la resistenza del Bassano

cgc viareggio

4

ROLLER bassano

3

CGC VIAREGGIO: Gomez (Torre), Falaschi, Puccinelli, Rosi, Muglia, D’Anna, Raffaelli, Balistreri, Palla. All.: Biancucci.

ROLLER BASSANO: Dalla Valle (Cecchetto), Pelva, Tottene, Antoniazzi, Marangoni, Refosco, Zen, Rigon, Serraiotto. All.: Nunes.

Arbitri: Rondina di Novara e Giangregorio di Bari.

Marcatori: Tottene 15’51“; Refosco 18’34“ del primo tempo. Muglia 4’21“; D’Anna 5’26“; Muglia 15’21“; Tottene 15’57“; Muglia 20’17“ st.

Note: spettatori 300 circa con nutrita rappresentanza viareggina. Espulsi per 2’ Puccinelli, Rosi, Zen.

FORTE DEI MARMI – Il Cgc batte il Roller Bassano in rimonta per 4-3 dopo aver chiuso sotto 0-2 il primo tempo e raggiunge in finale il Matera. Iniziano bene i veneti che impegnano Gomez con Pelva (2‘) e Marangoni(3‘) da distanza ravvicinata. Al 4‘ Rosi serve D‘Anna il cui tiro viene parato da Dalla Valle che si ripete al 9‘ su Raffaelli e D‘Anna. All‘11‘ è Gomez che neutralizza un‘azione personale di Tottene e al 12‘ Dalla Valle ci mette il casco per parare il tiro di Muglia. Al 15‘ Bassano in vantaggio grazie a una bella azione personale di Tottene. Immediata la replica del Cgc con D‘Anna che serve Raffaelli il cui tiro al volo viene parato da Dalla Valle che 1‘ dopo sarebbe battuto dalla conclusione di Rosi se non ci fosse un provvidenziale salvataggio sulla linea di Zen. Al 18‘ arriva il raddoppio del Roller grazie a una ripartenza di Refosco. Al 19‘, espulso Puccinelli, Gomez para il tiro diretto di Tottene e nulla cambia nella superiorità numerica vicentina. Muglia (4‘, su rigore) e D‘Anna (5‘, missile da metà pista) confezionano il pareggio a inizio ripresa.

Al 7‘ Gomez para a Marangoni il tiro diretto del decimo fallo viareggino e si ripete all‘8‘ su due conclusioni ravvicinate. Al 15‘ Muglia riprende un suo tiro parato in area e porta avanti i bianconeri che vengono però rimontati pochi secondi dopo da un tiro di Tottene piazzato sotto la traversa. La squadra di Biancucci crea di più e al 20‘ arriva il gol partita: tiro di Raffaelli che colpisce la balausta dietro la porta veneta, riprende Muglia e insacca. Al 23‘ traversa di Muglia e subito dopo vengono espulsi Rosi e Zen. Nei secondi finali il Bassano prova con i cinque uomini di movimento togliendo il portiere ma il risultato non cambia e in finale va, meritatamente, il Cgc.

Nella prima semifinale il Roller Matera aveva battuto il Modena 5-2 (primo tempo 1-0) dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi 2-2. In rete per i lucani Piozzini (3), Bigatti e Ferrara; per gli emiliani Beato e Tudela.

G.A.