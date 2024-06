Il sogno Promozione del Forte va avanti. Pari col Tegoleto, decisiva l’ultima sfida

forte dei marmi

1

tegoleto

1

FORTE DEI MARMI (4-2-3-1): Ceragioli; Credendino, F. Sodini, Cardillo, Valori (38’ st Arcidiacono); Papi, Seriani (21’ st Iacomini); N. Sodini (35’ st Luchini), Tedeschi (45’ st Menapace), Bresciani; Maggi. All. Luca Cagnoni.

TEGOLETO (4-2-3-1): De Marco; Barbagli, Undini, Poggesi, Romanelli (35’ st Dellama); Scichilone, Franchi; L. Rossi, Beoni (19’ st Palazzini), Lazzeroni; Bonci. All. David Bardelli (squal. Fabrizio Bracciali).

Arbitro: Margherita Fioravanti di Firenze (Particelli di Carrara, Rastrelli di Firenze).

Reti: 8’ pt L. Rossi (T); 1’ st Maggi (F).

Note: spettatori 350; ammoniti Maggi (F), Undini, Scichilone, Romanelli e L. Rossi (T); angoli 5-4; recupero 1’ pt e 6’+1’ st.

FORTE DEI MARMI – Caldo di metà giugno e fatiche di una stagione che sta andando a oltranza? E che importa. Lo spettacolo ieri al “Necchi“ è stato divertente. Nel Forte mancano in tanti (gli squalificati Lossi e Tonacci, gli infortunati Alberti e Della Pina ed i lungodegenti Vaira e Cargioli). Nel Tegoleto, che doveva vincere per forza se voleva restar agganciato alla speranza, out per squalifica Seri e Moretti.

Gli ospiti aretini partono decisamente meglio, sorprendendo tatticamente i versiliesi e prendendo subito il possesso di campo e manovra. Il gol sblocca-partita giunge già all’8 quando gli squali di casa si fanno colpevolmente prendere in castagna su rinvio del portiere: spizzata di Bonci e Leonardo Rossi prende benissimo la posizione su Valori infilando poi Ceragioli in pallonetto. Ci mette un po’ a riassettarsi la squadra di Cagnoni ma poi, grazie soprattutto al gran lavoro di "taglia&cuci" nelle terre di mezzo di Papi e alla predominante "presenza offensiva" di Maggi, si rimette in pista alla grande. Di occasioni dalla mezz’ora in avanti cominciano a vedersene parecchie... e c’è lavoro per i due bravi portieri.

De Marco chiude la porta in faccia a Bresciani (servito in estirada da Tedeschi dopo palla lavorata magnificamente da ’Zirkzee’ Maggi). Il Forte al 38’ spreca un contropiede con Nicola Sodini che poi al 42’, lanciato in campo aperto nell’uno contro uno dall’errato retropassaggio di Barbagli, viene chiuso magistralmente da Poggesi. Un minuto più tardi Ceragioli nega il raddoppio a capitan Bonci. La ripresa inizia con la rete a ghiaccio (dopo 30 secondi!) di Maggi servito dal cugino Tedeschi. Poi al 56’ c’è l’incrocio dei pali colpito da Bonci. Al 70’ Tedeschi va a millimetri dal 2-1 ma Romanelli salva miracolosamente sulla riga... e sul ribaltamento di fronte è super Francesco Sodini nella chiusura sottoporta. Ceragioli para su Rossi al 74’. De Marco fa lo stesso al 77’ su Maggi prima e su Bresciani poi. All’85 il Tegoleto perde l’attimo con Bonci... e sul contropiede è il Forte a divorarsi il 2-1 con Maggi che salta il portiere ma poi chiude l’interno destro sballando il rasoterra.

Simone Ferro