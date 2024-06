Il sogno Zenith "Ora nessuna distrazione"

Novanta minuti per continuare a sognare. Oggi alle 16 la Zenith Prato ospiterà il Granamica per la sfida di ritorno del primo turno dei play off nazionali di Eccellenza. Si parte dal 3-1 dell’andata in favore dei bluamaranto, che con quell’ottima prestazione hanno messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Il regolamento prevede che anche in caso di sconfitta con meno di due gol di scarto o con meno di 3 gol segnati dalla formazione emiliana a proseguire nella competizione sarebbero i pratesi. Vietato, però, abbassare la guardia. Sempre da regolamento, infatti, in caso di 3-1 a favore del Granamica si andrebbe ai supplementari e se gli ospiti dovessero segnare nell’extratime la Zenith Prato sarebbe a quel punto costretta a segnare due (o più reti) per rimanere a disputare le fasi nazionali dei play off, senza subirne altre.

"Nonostante il buon risultato dell’andata, non dobbiamo pensare di aver già superato il turno, ma entrare in campo come se fosse la prima partita. Il mister avrà tutta la rosa a disposizione tranne gli infortunati di lungo corso – commenta il vice presidente del sodalizio di via del Purgatorio, Enrico Cammelli –. Giocheremo in casa nostra e vista l’importanza della partita speriamo di avere tanto pubblico a sostenerci e a darci la carica per provare questa ulteriore impresa. L’avversario è di tutto rispetto e non dobbiamo fare l’errore di sottovalutarlo, pur partendo da un buon vantaggio". Dello stesso avviso il tecnico della prima squadra bluamaranto, Simone Settesoldi: "La squadra ha fatto una bella settimana. Ci siamo allenati benissimo, con la giusta concentrazione – aggiunge –. Sappiamo che abbiamo un buon vantaggio, anche se rimane il rammarico di non aver chiuso la pratica con tutte le occasioni che abbiamo avuto nella partita di andata, oltre ai 3 gol segnati. Se loro attaccheranno forte fin da subito dovremo essere bravi ad apportare alcune contromosse per chiudere immediatamente il doppio confronto. Ci vorranno tanta attenzione, determinazione e grinta in campo".

Poi qualche disamina più dettagliata sull’avversario: "Il Granamica è una squadra giovane e esuberante, che ha nelle corde di poter segnare molto, anche se inevitabilmente potrà concedere qualcosa ai nostro contrattacchi – conclude il tecnico pratese –. E’ una partita che i mie ragazzi devono giocare con serenità e con tanto cervello. Serviranno le scelte giuste nei momenti chiave della partita. Non dobbiamo dare ai nostri avversari la possibilità di sperare di poter ribaltare il risultato".

L.M.