Il successo. Nextgen, obiettivo playout. Gol speranza di Voinea

NEXTGEN: Cacchioli, Cuoghi, Ruini, Battaglia (92’ Stefani), Le Guern (66’ Crispino), Mandreoli, Carrera, Musardo (71’ Paltrinieri), Voinea, Ricci (85’ Guiducc), Campani (75’ Pellati). A disp.: Iattoni, Bellentani, Pacilli, Pacilio. All. Farolfi. SAN FELICE: Neri, Tudini, Adsaoui (90’ Gentile), Zanoli (60’ Ndrejaj), Sentieri, Ruopolo, Passerini, Marchesini (78’ Ermeni), Carpeggiani (85’ Balboni), Fontana (55’ Bernabiti), Tosse. A disp. Pivanti, Sarti. All. Barbi

Arbitro: Franceschi da Ferrara

Reti: 82’ Voinea

Note: espulso al 59’ Sentieri

La Nextgen batte un San Felice già salvo e tiene viva la fiammella di evitare la retrocessione diretta. Per farlo però dovrà cercare di superare una fra Fiorano e Quarantolese (entrambe a +2) nell’ultima giornata perché la terz’ultima non farà il playout visto che il Camposanto sest’ultimo è a +10 e al massimo la "forbice" potrebbe scendere a 7 punti. Al 12’ Neri con un rinvio maldestro fa venire i brividi ai suoi, ma il tap-in di Voinea esce di un soffio a destra. Al 20’ bell’azione in slalom di Campani ma è bravo Ruopolo ad arginare l’incursione della punta delle Terre. Al 40’ è Ricci a ciccare la palla davanti a Neri ben servito da Musardo. Il secondo tempo inizia con Voinea, ben servito da un traversone di Ricci, che tocca debolmente davanti a Neri. Al 58’ Ricci da sottomisura colpisce di punta, ma l’estremo difensore ospite si supera e manda la sfera oltre la traversa. Al 59’ l’arbitro espelle Sentieri per fallo di reazione. Cominciano ora le girandole delle sostituzioni e al 70’ Carpeggiani arriva in ritardo su un bel traversone di Adsaoui. Al 82’ il goal partita: bell’azione di Pellati che si accentra e scocca dal limite un bel destro che Neri devia ma sulla palla irrompe Voinea che di testa insacca.