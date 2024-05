Il tam tam dei tifosi: "Maceratese in vendita?"

E se il presidente Alberto Crocioni dovesse vendere la Maceratese? In questo momento è uno dei temi al centro delle discussioni tra i tifosi biancorossi e magari non è affatto un’ipotesi tanto campata in aria dopo la pesante contestazione al presidente in occasione dell’ultima gara di campionato contro il Monturano. Nei giorni scorsi il numero uno del club si era mosso per gettare le basi per la nuova stagione, ci sono state riunioni, contatti ed è stato sentito anche chi potrebbe avere un ruolo nella programmazione del nuovo campionato. Crocioni ha parlato con il dg Stefano Serangeli il quale ha illustrato le sue idee e come direttore sportivo si è parlato di Nicolò De Cesare che ha lasciato un ottimo ricordo in maglia biancorossa. In quei colloqui magari saranno stati fatti anche dei nomi di possibili allenatori: circolano quelli di Matteo Possanzini reduce dalla stagione a Tolentino, di Nico Mariani, che negli ultimi due anni ha guidato il Montefano, dell’esperto Roberto Mobili che in questo campionato ha ottenuto ottimi risultati con il Chiesanuova, ma non sono affatto da escludere altre soluzioni. Sono tante le ipotesi emerse nei giorni scorsi a testimonianza che qualcosa si stava muovendo, invece da un po’ di tempo non sono stati fatti passi avanti. Magari il presidente Crocioni vorrà confrontarsi con qualche suo collaboratore più stretto e quindi ha preso un po’ di tempo. I tifosi invece stanno interpretando tutto ciò come il preludio alla vendita della società. Anzi, c’è anche chi ha ipotizzato la possibilità che il nuovo corso possa prevedere sulla panchina biancorossa Roberto Buratti, a inizio stagione al Tolentino e poi a Trodica. Al tecnico non è pervenuta nessuna richiesta e nessuno ha fatto un sondaggio, ma ha ammesso di avere ricevuto molte telefonate da parte dei tifosi della Maceratese.