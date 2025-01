Il Tau suona la decima. Zenith battuto di misura

TAU ALTOPASCIO 1 ZENITH PRATO 0

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Zanon, Sichi, Meucci, Bernardini, Bruzzo (36’ st Negro), Atzeni (5’ st Manetti), Lombardo (16’ st Biagioni), Motti, Rinaldini (40’ st Bongiorni), Carcani (15’ st Andolfi). All.: Venturi.

ZENITH PRATO: Brunelli, Casini (17’ st Messini), Cela, Cellai, Falteri (17’ st Toti); Fiaschi, Kouassi (27’ st Mertini), Nistri (40’ st Asproni), Pupeschi, Saccenti, Toccafondi (17’ st Moussad). All.: Settesoldi.

Arbitro: Guitto di Schio.

Rete: 45’ pt Rinaldini (rig.).

Note: ammoniti Atzeni, Sichi, Kouassi.

ALTOPASCIO - Decima vittoria casalinga stagionale su undici sfide per un Tau che ha sofferto nell’intero primo tempo, sciupando, nella ripresa, almeno tre occasioni per mettere in ghiaccio la partita. Ma i tre punti sono arrivati e la formazione di Venturi prosegue il cammino in testa, in coabitazione con Ravenna e Forlì (con quest’ultima, al "Morgagni", scontro diretto domenica prossima). Gli amaranto partono con determinazione e, al 5’, su cross di Carcani, Motti, di testa, fa terminare la sfera di poco a lato. Al 10’ Cabella è bravo a disinnescare una punizione di Falteri e, 3’ più tardi, a respingere sull’"ex" Nistri. Tiro franco di Lombardo senza esito e Kouassi, sull’altro fronte, impegna il portiere del Tau.

Lo Zenith – arrivato ad Altopascio con tre successi esterni (compreso quello di Forlì) nelle ultime quattro trasferte – nella prima frazione ha messo in difficoltà la capolista. La sfida si sblocca grazie ad una magia di Rinaldini che, con un secco dribling, si procura il rigore che trasforma all’incrocio dei pali, all’epilogo della prima parte. Nella ripresa il Tau ha subito la palla per il raddoppio: Motti conclude a botta sicura, ma salva Fiaschi; 3’ dopo è Brunelli a dire di "no" al capocannoniere del girone. I lanieri ci provano. Match sempre in bilico, anche perché, al 28’, è Bruzzo a divorarsi la chance per il 2-0: su cross di Motti, spedisce di testa alto da un metro. Il rischio è che accada ciò che, spesso, è una sentenza: gol fallito, gol preso. Invece è Andolfi a farsi anticipare in extremis sull’ennesimo assist di Motti. Tre punti sudatissimi.

Massimo Stefanini