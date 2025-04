Il tavolo tecnico di Questura e Prefettura per decidere lo stadio dell’incontro. Terranuova-Livorno si giocherà al Matteini

Terranuova Traiana-Livorno si giocherà domenica 6 aprile allo stadio comunale Matteini. È quanto ha stabilito il tavolo tecnico che si è svolto ieri tra Questura e Prefettura di Arezzo, che ha stabilito che l’impianto è il più idoneo ad ospitare la partita. Tra le ipotesi in campo era spuntato anche il Brilli Peri di Montevarchi, più capiente rispetto allo stadio terranuovese, ma la decisione ha sorriso alla proposta della società di casa, che ospiterà il match potenzialmente valevole per la promozione diretta degli amaranto in serie C. Si prospetta un’invasione.

"Il club, attraverso i presidenti Mauro Vannelli e Luciano Morbidelli e il direttore generale Simone Finocchi – si legge nella nota – ringrazia l’amministrazione comunale, la Questura e la Prefettura di Arezzo e tutti i relativi funzionari, il maresciallo della locale caserma dei Carabinieri, la polizia municipale e tutti coloro che col loro lavoro hanno consentito che la gara di domenica prossima, che entrerà di diritto nei libri della storia del calcio terranuovese, si disputi come da calendario presso l’impianto cittadino".

A breve verranno fornite tutti i dettagli sui settori da occupare, sulle modalità di acquisto dei biglietti e sui percorsi per accedere allo stadio. È probabile che agli ospiti venga destinata la tribuna centrale (750 posti) e ai tifosi locali la gradinata (400 posti). I supporter livornesi potrebbero parcheggiare in zona Fimer e raggiungere la tribuna dal nuovo accesso lungo il fiume.