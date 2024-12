Il Tdl Soccer resiste all’Arena Metato. Mb Team vince 4-3 e aggancia la vetta

Tre squadre sembrano voler allungare ed i playoff si fanno sempre più vicini. L’Arena Metato impatta 1-1 contro una coriacea Tdl Soccer. Tdl che, avanti con Pardini, resiste a lungo in inferiorità numerica per cedere solo nel finale. "Partita bruttissima da parte nostra. Solo grande supremazia nel possesso palla ma senza esser pericolosi" riconosce Gianluca Franchi. "Abbiamo lottato come leoni, sciorinando una super prestazione - argomenta Francesco Artigiani -. Rimane l’amaro in bocca per la vittoria sfuggita contro una corazzata". Aggancia la testa l’Mb Team che supera 4-3 il GO 77/Passi. Super partenza Mb con i centri di Chioni su rigore, Pardini e Viviani, ma i pisani, a cavallo dei due tempi, accorciano con Nannini. Chioni allunga, nuovamente dal dischetto, prima della rete finale di Volpicelli. "Gara dominata il gran parte da noi - sottolinea Giovanni Berlingeri -. Con un po’ più di attenzione dietro avremmo sofferto di meno".

Accorcia in classifica il Torcigliano Socoedi vittorioso 4-2 sulla Lube Cucine Viareggio. Agli acuti di Pardini e Naitana si somma la doppietta di Del Chiaro. Agli sconfitti non bastano Di Pillo e Germelli. "Partita in controllo poi, nel secondo tempo, i soliti cali hanno rischiato di riaprire la partita" commenta Andrea Giannini. "Abbiamo giocato alla pari, ma ci perdiamo in momenti di totale deconcentrazione" dice Mauro Casanova. Bel 3-0 del Nuovo Mondo Fitness sull’Hotel Virginia. Lombardi su giocata di Buccianti e Massei, su punizione, nel primo tempo. Chiude Dini direttamente da calcio d’angolo. "Grande prestazione", afferma Alberto Domenici. "Giocato malissimo" è la laconica dichiarazione di Stefano Valenzi. Ventura, con un pallonetto nel primo tempo, Dazzi e Benassi, nella ripresa in contoripiede, firmano il 3-0 Sconvolts sul Villa Diletta/Bayern Versilia. "Vittoria meritata contro un avversario di valore - commenta Adriano Pasquini -. Noi siamo stati più cinici". "Risultato bugiardo - afferma Simone Giaconi - perché la partita è stata decisa da episodi e noi abbiamo creato loro molti grattacapi. Siamo rammaricati ed infastiditi per la direzione arbitrale".

Questa e Callegaro firmano il 2-0 Croce Verde Discobolo sulla Don Bosco Mazzola. "Perso dopo aver dominato per lunghi tratti. Purtroppo siamo poco ficcanti in avanti" osserva Roberto Barattini. Vince 2-1 l’Unione Quiesa Orange sul Terrinca. Tutto nella ripresa con i centri decisivi di Raffaelli e Santicchia. "Siamo stati sul pezzo contro una squadra giovane, di corsa. Quando sono calati ne abbiamo approfittato" commenta Federico Zompa. Il Bellariviera/Leblon supera 3-1 il Ctz. Apre Da Silva, pari Ctz con Dati, e centri decisivi di Baglini e ancora Da Silva. "Terza vittoria consecutiva. Siamo stati applicati", "Bella partita e tirata fino a 10’ dalla fine, dove noi siamo calati in maniera drastica prendendo due gol" analizza Graziano Rizzo.

Infine tennistico 6-4 della Real Nocchi sul Piano di Mommio/Manù, cui non bastano Biondo 2, Bifera e Vaselli. Decidono Ciaramitaro, Fambrini, Lorenzo Pardini 2, Sartori e Da Prato. "Buona partita - commenta Francesco Raffaelli - massa in ghiaccio nel primo tempo, anche se nella ripresa abbiamo mollato decisamente".

Classifica: Arena Metato e Mb Team 12; Torcigliano Socoedi 11; Sconvolts e Bellariviera/Leblon 9; Villa Diletta/Bayern Versilia, Nuovo Mondo Fitness, Tdl Soccer e Croce Verde Discobolo 8; GO 77/Passi, Unione Quiesa Orange e Real Nocchi 6; Hotel Virginia, Terrinca e Scf Bianchi/Mda 4; Ctz 3; Lube Cucine Viareggio e Don Bosco Mazzola 2; Piano di Mommio/Manù 0.

Sergio Iacopetti